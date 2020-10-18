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ICTV / Ранок / Заговори англійською швидко! ТОП-100 найуживаніших слів / 18.10.2020 14:00
18.10.2020 14:00
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Заговори англійською швидко! ТОП-100 найуживаніших слів

Фото: Unsplash

Вчити англійську просто, головне – знайти в собі сили і почати це робити! Ранок у Великому Місті вирішив тобі допомогти і підготував ТОП-100 найуживаніших англійських слів.

100 популярних англійських слів

Англійська мова налічує приблизно 250 тисяч слів, а за оксофордським словником – близько 600 тисяч. Однак ти почни хоча б із сотні. Далі – буде більше.

  1. Hello [həˈləʊ] – привіт
  2. Thanks [θæŋks] – спасибі
  3. Address [əˈdres] – адреса
  4. Street [striːt] – вулиця
  5. House [haʊs] – будинок
  6. Cup [kʌp] – чашка
  7. Underground/metro [ˌʌndəˈɡraʊnd], [ˈmet.rəʊ] – метро
  8. Live [lɪv] – жити
  9. Beautiful [ˈbjuːtɪfl] – красивий
  10. After [ˈæftər] – після
  11. Before [bɪˈfɔːr] – раніше
  12. Again [əˈɡen] – знову
  13. Breakfast [ˈbrekfəst] – сніданок
  14. Lunch [lʌntʃ] – обід
  15. Supper/dinner [ˈsʌp.ər], [ˈdɪnə(r)] – вечеря
  16. Food [fuːd] – їжа
  17. Airplane [ˈeə.pleɪn] – літак
  18. Always [ˈɔːlweɪz] – завжди
  19. Family [ˈfæməli] – сім’я
  20. And [ənd] – і
  21. Any [ˈeni] – будь-який
  22. Child [tʃaɪld] – дитина
  23. Good [ɡʊd] – добре
  24. Bad [bæd] – погано/ий
  25. Bag [bæɡ] – сумка
  26. Toilet [ˈtɔɪlət] – туалет
  27. Bathroom [ˈbɑːθruːm] – ванна кімната
  28. Water [ˈwɔːtər] – вода
  29. Sun [sʌn] – сонце
  30. Bus [bʌs] – автобус
  31. Car [kɑː(r)] – автомобіль
  32. Work [wɜːrk] – робота
  33. Body [ˈbɒdi] – тіло
  34. Hand [hænd] – рука
  35. Head [hed] – голова
  36. Leg [leɡ] – нога
  37. See [siː] – бачити
  38. Watch [wɑːtʃ] – дивитися
  39. listen [ˈlɪsn] – слухати
  40. Lose [luːz] – загубити
  41. Please [pliːz] – будь ласка
  42. Park [pɑːrk] – парк
  43. Apartment [əˈpɑːtmənt] – квартира
  44. Shop [ʃɒp] – магазин
  45. Vegetables [ˈvedʒ.tə.bl̩] – овочі
  46. Fruits [fruːt] – фрукти
  47. Clothing [ˈkləʊðɪŋ] – одяг
  48. Open [ˈəʊpən] – відкривати
  49. Close [kləʊz] – зачинити
  50. Window [ˈwɪndəʊ] – вікно
  51. Cook [kʊk] – куховарити
  52. Love [lʌv] – любити
  53. Like [laɪk] – подобатися
  54. Country [ˈkʌntri] – країна
  55. Question [ˈkwestʃən] – запитання
  56. Mother [ˈmʌðər] – мама
  57. Dad [dæd] – тато
  58. Room [ruːm] – кімната
  59. Toothbrush [ˈtuːθ.brʌʃ] – зубна щітка
  60. Because [bɪˈkəz] – тому що
  61. Best [best] – найкращий
  62. Business [ˈbɪznəs] – бізнес
  63. Woman [ˈwʊmən] – жінка
  64. Man [mæn] – чоловік
  65. Right [raɪt] – право/праворуч
  66. Left [left] – ліво/ліворуч
  67. Big [bɪɡ] – великий
  68. Little [ˈlɪtl] – маленький
  69. Young [jʌŋ] – молодий/молодший
  70. Day [deɪ] – день
  71. Health [helθ] – здоров’я
  72. Birthday [ˈbɜːrθdeɪ] – день народження
  73. Book [bʊk] – книга
  74. Hour [ˈaʊər]– година
  75. Buy [baɪ] – купити
  76. Money [ˈmʌni] – гроші
  77. Boy [bɔɪ] – хлопець
  78. Girl [ɡɜːrl] – дівчина
  79. Air [er]– повітря
  80. People [ˈpiːpl] – люди
  81. Life [laɪf] – життя
  82. Week [wiːk]– тиждень
  83. Cinema [ˈsɪnəmə] – кінотеатр
  84. Ticket [ˈtɪkɪt] – квиток
  85. Clock [klɑːk] – годинник
  86. Coffee [ˈkɔːfi]– кава
  87. Tea [tiː]– чай
  88. Computer [kəmˈpjuːtər] – комп’ютер
  89. Face [feɪs] – обличчя
  90. Use [juːz] – використовувати
  91. Say [seɪ] – казати
  92. Friend [frend] – друг
  93. Want [wɑːnt] – хотіти
  94. Month [mʌnθ] – місяць
  95. Side [saɪd] – сторона
  96. Year  [jɜː(r)] – рік
  97. Education [ˌedʒuˈkeɪʃn] – освіта
  98. Morning [ˈmɔːrnɪŋ] – ранок
  99. Do [du] – робити
  100. Goodbye [ˌɡʊdˈbaɪ] – до побачення
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Окрім цих слів, слід додати: I (ай) – я,  you (ю) – ти, we (ві) – ми, he (хі) – він, she (ші) – вона, it (іт) – це.

Ось такий набір найпопулярніших англійських слів. Щоб краще їх запам’ятати, рекомендуємо час від час повторювати.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як вчити англійську мову з дитиною.

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Теги: англійська мова, словник
18.10.2020 14:00



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