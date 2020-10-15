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ICTV / Ранок / Чому вам варто включити у раціон квасолю: корисні властивості і шкода / 15.10.2020 18:30
15.10.2020 18:30
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Чому вам варто включити у раціон квасолю: корисні властивості і шкода


Навіщо потрібно їсти квасолю – корисні властивості цієї бобової культури переконають тебе їсти її регулярно.

Ранок у Великому Місці вирішив розповісти, чому квасолю тобі варто їсти регулярно.

Корисні властивості квасолі

Склад і користь квасолі для організму

У квасолі міститься чимала кількість крохмалю, також багато білків і вуглеводів.

Вона містить в собі практично всі речовини й мінерали, які потрібні для стабільної роботи організму. Наприклад, легко засвоювані білки, яких у квасолі не набагато менше, ніж у рибі та м’ясі.

Також у ній містяться різні кислоти, вітаміни PP, B1, B2, B6, C, каротин, велика кількість мікроелементів і макроелементів (особливо калій, цинк і мідь).

У квасолі особливо багато сірки, яка потрібна при лікуванні шкірних захворювань, ревматизму, хвороб бронхів і кишкових інфекцій.

Квасоля у своєму складі містить багато заліза, а воно сприяє притоку до клітин кисню, утворенню еритроцитів, а також допомагає організму боротися з інфекціями.

Чим корисна квасоля

Сечогінні властивості. Шкірка квасолевих зерен має сечогінну дію.

Дієтичні властивості. Завдяки їм квасолю використовують для будь-яких дієт при різних захворюваннях печінки, нирок, сечового міхура, шлунково-кишкових хворобах і при проблемах із серцем.

Вплив на нервову систему. Квасоля сприятливо діє на нервову систему і має заспокійливі властивості.

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Користь квасолі для зубів. Вживаючи квасолю постійно, можна уникнути утворення зубного каменю. Пояснюється це тим, що квасоля має антибактеріальні властивості. Добре вживати квасолеві страви і при туберкульозі.

Загоювальні властивості. Квасоля має ранозагоювальні властивості й використовується при ожирінні печінки, гастритах, а також при різних захворюваннях шкіри.

Косметичні властивості. Якщо протерті через сито варені плоди квасолі змішати з лимонним соком і рослинною олією, така маска наситить шкіру потрібними елементами, усуне зморшки й оздоровить її.

Квасоля: протипоказання

Слід з обережністю ставитися до страв з квасолі тим людям, хто хворіє на виразку шлунка, холециститом, нефритом, панкреатитом. Також бажано не вживати цю бобову культуру тим, хто хворіє на подагру чи має гастрит з підвищеною кислотністю.

Нагадаємо, ми писали про корисні властивості вишні.

Фото: Unsplash

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Теги: корисні поради
15.10.2020 18:30



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