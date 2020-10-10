Гід по вітамінах: що саме дають організму і в яких продуктах містяться

Вітаміни: які бувають, навіщо потрібні та де містяться.
Мабуть, ти вже знаєш, що в людському організмі немає жодної системи, яка могла б функціонувати без вітамінів.
Кожен вітамін володіє тільки своїми особливостями й завданнями, які він виконує, здійснюючи необхідний вплив на організм людини.
Але життя в мегаполісах, незбалансоване харчування і прийом медичних препаратів неминуче призводить до нестачі вітамінів або авітамінозу.
А він, своєю чергою, здатний серйозно зашкодити здоров’ю будь-якої людини.
Як виправити ситуацію? Їсти багато овочів чи фруктів – вони легко виправлять ситуацію. Потрібно лишень розібратися, які корисні елементи тобі потрібні та в яких продуктах вони є.
Гід по вітамінах
Вітамін А
Для чого: покращує зір, стимулює імунітет, сприяє загоєнню і відновленню шкіри, захищає печінку.
Де міститься вітамін А: знайти цей вітамін в овочах в чистому вигляді неможливо, але багато продуктів містять каротин. Цей елемент в результаті впливу ферментів кишківника стає ретинолом – вітаміном А.
Буде логічним питання щодо вітамінів в овочах: які містяться в моркві або томаті? Відповідь – каротин.
На каротин також багата різноманітна зелень (цибуля, шпинат, кріп) і солодкий перець. Цікаво, що накопичення вітаміну А зберігаються в тілі людини протягом року.Також по темі: Корисні властивості слив: чому їх варто споживати і в якій кількості Корисні властивості яблук: що потрібно знати Чому груша – незамінний продукт на твоєму столі? П'ять причин регулярно їсти груші
Вітаміни групи В
Для чого:
B1: регулює вуглеводний обмін і водний баланс, знижує потребу в інсуліні і посилює його дію, перешкоджає розвитку атеросклерозу.
B2: впливає на обмін речовин, стимулює ріст організму і загоєння тканин, підтримує нормальний зір.
B6: регулює діяльність нервової системи, бере участь в обміні амінокислот, вуглеводів і жирів, посилює скорочення серцевого м’яза.
B12: добре впливає на печінку і нервову систему, бере участь у синтезі гемоглобіну.
Де містяться вітаміни групи В:
B1 міститься, крім гороху і редиски, в шпинаті і редьці.
Вітаміном B2 особливо багатий шпинат, серед овочів він є рекордсменом за кількістю даного елемента.
Перетворення амінокислот неможливо без участі терідоксіна або вітаміну B6.
При цьому його дефіцит може виникнути не тільки від неправильного харчування, а й в результаті прийому антибіотиків. Бобові культури заповнять запаси B6 в організмі.
Прийом антибіотиків і ряду інших ліків, отруєння і променева хвороба вимагають споживання вітаміну B9.
Вітамін В12 міститься майже виключно у їжі тваринного походження: печінці, м’ясі, рибі, морепродуктах, молочних та кисломолочних продуктах, яйцях тощо.
Найбільші джерела вітаміну В12 — яловича і теляча печінка.
Вітамін С
Для чого: бере участь в обміні вуглеводів, синтезі колагену, підвищує опірність інфекціям, підвищує згортання крові.
Де міститься вітамін С: поширена думка, що отримати аскорбінову кислоту можна з фруктів, зокрема – цитрусових. На ділі для заповнення запасу цього вітаміну чудово підійдуть і овочі.
Солодкий перець може позмагатися за кількістю аскорбінової кислоти навіть з апельсином. Вітамін С міститься і в зелені – поправити імунітет допоможуть кріп, петрушка, цибуля і салат.
Вітамін Е
Для чого: вітамін Е є важливим жиророзчинних антиоксидантним з’єднанням, яке допомагає організму нейтралізувати шкідливі наслідки окислення жирів.
А ще вітамін Е вважається одним з найсильніших антиоксидантів, надійно захищаючи наше здоров’я від життєдіяльності войовничо налаштованих вільних радикалів.
Деякі дослідження вивчають його роль у запобіганні дегенеративних психічних дисбалансів, таких як деменція і хвороба Альцгеймера.
І хоча багато хто з нас може вживати вітаміни або добавки з вітаміном Е, краще все ж отримувати всі необхідні вітаміни, зокрема Е, з продуктів харчування.
Де міститься вітамін Е: у сирому мигдалі – там його чи не найбільше. А ще у насінні соняшнику, шпинаті, рослинній олії, фундуці, брокколі, петрушці та оливках.
Вітамін D
Для чого: регулює фосфорно-кальцієвий обмін, сприяє мінералізації та зміцненню кісток. Споживання адекватних доз вітаміну D сприяє правильному функціонуванню імунної системи. Однак важливо пам’ятати, що надмірна калькість пов’язана з утворенням відкладень кальцію в м’яких тканинах.
Має антиоксидантну дію, є імуномодулятором. Захищає організм людини від можливого негативного впливу середовища.
Токоферол гарно впливає на шкіру і слизові оболонки, а також захищає еритроцити.
Де міститься вітамін D: присутній в небагатьох продуктах, але може синтезуватися в шкірі під дією сонячних променів. Серед головних джерел вітаміну D – жирна риба, яйця та молочні продукти
Вітамін P
Для чого: зменшує проникність і ламкість капілярних судин – особливо в поєднанні з аскорбіновою кислотою.
Де шукати вітамін P: якщо овоч має червоний відтінок, аж до фіолетового кольору, то велика ймовірність, що він багатий на рутин.
Серед таких овочів щавель, томат, солодкий червоний перець і інші продукти.
Вітамін PP
Для чого: вітамін PP або нікотинова кислота бере участь у вуглеводному і білковому обмінах, сприятливо позначається на серцевому м’язі, розширює судини, покращує роботу печінки.
Де міститься вітамін PP: хоча назва “нікотинова кислота” і викликає асоціації з курінням, насправді це вітамін, важливість якого не менше, ніж у представників інших груп елементів.
PP впливає на окислювально-відновні процеси та рівень холестерину, допомагає в роботі печінки.
Отримати нікотинову кислоту можна з моркви, цибулі та шпинату.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про продукти, корисні для серця.
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