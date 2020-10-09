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ICTV / Ранок / Модні пальто на осінь 2020: трендові моделі / 09.10.2020 09:38
09.10.2020 09:38
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Модні пальто на осінь 2020: трендові моделі


Як обрати стильне жіноче пальто на осінь 2020? Ранок у Великому Місті зібрав актуальні тренди та найцікавіші моделі. Дивись і обирай!

Модні жіночі пальто осінь 2020

Двобортне пальто

Двобортне пальто – справжня класика у модному світі. Без нього вже багато років не можна уявити ані модний показ верхнього одягу, ані осінні вулиці великих міст.

Виглядає воно стильно і дорого. Тож жінка, яка обрала, буде елегантною в будь-якій ситуації.

Найбільш популярними восени 2020 року стануть двобортні пальто бежевого, бузкового, оливкового та шоколадного кольорів. Втім, класичні монохромні варіанти теж залишаються на вершині модного олімпу.

Вдягнути таке пальто можна і в офіс, і на свято, і просто на прогулянку в парк.

 

 

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Біле пальто

Ну то й що, що непрактично? Зате дуже ефектно та витончено.

З білим бальто ти зможеш створити безліч бездоганних образів.

Поєднуй його з жіночними сукнями пастельних кольорів та з будь-яким одягом чорного кольору. І ти матимеш фурор, куди б не прийшла.

 

 

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Шкіряне пальто

Цьогоріч пальто зі шкіри було на всіх головних подіумах. І нам воно теж дуже подобається.

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У новому сезоні дизайнери радять обирати об`ємні або приталені варіанти максі-довжини.

А особливим шиком буде чорне блискуче пальто з лакованої шкірию.

 

 

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Публикация от Меховые магазины “Елена” (@elenamex.info)

 

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Максі-довжина

Якщо ти думаєш, що максі-довжина підходить лише для створення вечірніх образів, хочемо тебе порадувати: восени 2020 року ти можеш носити такий одяг щодня.

Для створення стильного кежуал-луку, вдягай їх у тандемі з ботільйонами, брогами та навіть кедами.

 

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Публикация от Одежда Украина/Бренды/Оригинал (@anna_kononova_asos)

 

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Публикация от Женское пальто Москва (@centrbutik)

Стьобане пальто

Стьобані пальта ідеально підуть на жовтень-листопад, коли у звичайному пальто уже прохолодно, а у пуховику ще жарко.

Виглядають такі моделі елегантніше, ніж звичайні куртки. Тож ми впевнені, що ти закохаєшся в одне з них.

 

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Публикация от Russian fashion brand est.2010 (@kyrochki_na)

 

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Публикация от 1130| Design Store (@1130store)

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні куртки 2020.

Фото: Pixabay

Аліна Литвиненко

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Теги: модні тренди, модні тренди осені
09.10.2020 09:38



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