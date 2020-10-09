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ICTV / Ранок / Переведення годинника 2020: коли Украна перейде на зимовий час / 09.10.2020 16:25
09.10.2020 16:25
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Переведення годинника 2020: коли Украна перейде на зимовий час


Коли переводять годинник на зимовий час? Ранок у Великому Місті допоможе тобі розібратися. Читай нижче.  

Коли переводити годинник на зимовий час

Літній час змінюється на зимовий в останню неділю жовтня. А це означає, що цього року всі українці повинні перевести стрілки на годину вперед у ніч з 24 на 25 жовтня.

Зазвичай, перехід на зимовий час ми з вами переносимо легше, аніж на літній. Та не варто розслаблятися. Бажано за тиждень до переведення годин підготувати організм.

Як підготувати організм до переведення годин на зимовий час

  • Починай лягати спати на 15-20 хвилин пізніше. Це допоможе тобі швидше адаптуватися до змін.
  • Більше відпочивай, менше виснажуйся. Дай організму можливість відпочити.
  • Спробуй правильно харчуватися та більше пити води.
  • Перед сном гуляй на свіжому повітрі. Це зробить твій сон міцнішим і спокійнішим.
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Ось так, тепер ти знаєш, коли переводити годинник на зимовий час і як підготувати до цього свій організм, щоб не нашкодити здоров’ю.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як почати життя з чистого аркуша

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Теги: зимовий час
09.10.2020 16:25



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