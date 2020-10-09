Чому варто їсти гарбуз: корисні властивості

Чому потрібно їсти гарбуз? Ранок у Великому Місті зібрав корисні властивості цього яскравого помаранчевого овоча.

Підтримує серце та судини

Регулярне вживання гарбуза допомагає зменшити рівень так званого поганого холестерину.

Завдяки цьому зменшується ризик розвитку тромбозу, атеросклерозу та навіть інфаркту.

А магній та калій, що містяться в яскравому овочі, знижують артеріальний тиск та зменшують навантаження на серце.

Корисна для зору

У гарбузі міститься рекордна кількість провітаміну А, або ж бета-каротину.

Саме йому овоч і завдячує своєму сонячному забарвленню.

Каротин захищає поверхню ока та допомагає зберегти й навіть покращити гостроту зору.

Тож рекомендуємо включити його до раціону всім, а особливо тим, у кого є проблеми із зором.

Зміцнює кістки

Завдяки високому вмісту цинку, гарбуз підтримує здоров’я кісток.

Крім того, регулярне споживання гарбуза допомагає уникнути розвитку артриту та остеопорозу.

Захищає від карієсу

Хочеш мати міцні та здорові зуби? Включи в своє меню гарбуз.

У його м’якоті міститься велика кількість фтору, який ефективно захищає від карієсу.

Аби побачити реальний ефект, варто щодня отримувати 1 мг фтору.

Для цього достатньо з’їдати півкілограма гарбуза на день.

Підвищує настрій

Гарбуз підвищує настрій – і не лише своїм позитивним оранжевим кольором.

Цей овоч містить амінокислоту триптофан, що відповідає за вироблення серотоніну – гормону щастя.

Тож включай гарбуз до свого щоденного раціону – і забудеш про депресію та поганий настрій.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості баклажанів.

Аліна Литвиненко

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.