Календар стрижок на жовтень 2020: сприятливі та несприятливі дати

Календар стрижок на жовтень 2020 року підкаже тобі, на коли записатися в перукарню чи барбершоп.
То коли краще стригти волосся у жовтні?
Ранок у Великому Місті зібрав список сприятливих та несприятливих дат для зміни зачіски.
Найбільш сприятливі дні для стрижки у жовтні 2020
4-6, 13-14, 20-23 жовтня.
Детальний календар стрижок на жовтень 2020
4-6 жовтня: Стрижка в цей період покращує настрій, стимулює креативне мислення та навіть подовжує життя. Тож якщо плануєш змінити зачіску – сміливо записуйся до салону!
13-14 жовтня: після стрижки твоє волосся стане сильним і пишним, а ти матимеш шалений успіх у протилежної статі.
20 жовтня: Стрижка в цей день допоможе не лише покращити стан локонів, але й спритяиме кар`єрному успіху.Також по темі: ТОП-5 кращих чоловічих стрижок, які користуються популярністю Жіноча стрижка вдома: як самостійно підстригти кінчики волосся Зачіски на кожен день, які можна зробити самостійно (Фото)
21 жовтня: Ідеальний день для експериментів із волоссям. Ти можеш робити все, на що давно не наважуєшся – результат тебе точно порадує.
22-23 жовтня: Період підходить для того, щоб зробити ультрамодну екстравагантну зачіску. Але є один мінус: якщо підстригтися зараз, волосся відросте дуже швидко.
Несприятливі дні для стрижки у жовтні 2020:
1-2, 9-11, 15-17, 30-31 жовтня.
Усі інші дні вересня, не зазначені у списку сприятливих та несприятливих дат, є нейтральними для походу в салон краси.
Календар стрижок на жовтень 2020
Нагадаємо, раніше ми розповіли, як підстригти чоловіка вдома самостійно.
Фото: Unsplash