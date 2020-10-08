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ICTV / Ранок / Календар стрижок на жовтень 2020: сприятливі та несприятливі дати / 08.10.2020 09:18
08.10.2020 09:18
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Календар стрижок на жовтень 2020: сприятливі та несприятливі дати


Календар стрижок на жовтень 2020 року підкаже тобі, на коли записатися в перукарню чи барбершоп.

То коли краще стригти волосся у жовтні?

Ранок у Великому Місті зібрав список сприятливих та несприятливих дат для зміни зачіски.

Найбільш сприятливі дні для стрижки у жовтні 2020

4-6, 13-14, 20-23  жовтня.

Детальний календар стрижок на жовтень 2020 

4-6 жовтня: Стрижка в цей період покращує настрій, стимулює креативне мислення та навіть подовжує життя. Тож якщо плануєш змінити зачіску – сміливо записуйся до салону!

13-14 жовтня: після стрижки твоє волосся стане сильним і пишним, а ти матимеш шалений успіх у протилежної статі.

20 жовтня: Стрижка в цей день допоможе не лише покращити стан локонів, але й спритяиме кар`єрному успіху.

Також по темі: ТОП-5 кращих чоловічих стрижок, які користуються популярністю Жіноча стрижка вдома: як самостійно підстригти кінчики волосся Зачіски на кожен день, які можна зробити самостійно (Фото)

21 жовтня: Ідеальний день для експериментів із волоссям. Ти можеш робити все, на що давно не наважуєшся – результат тебе точно порадує.

22-23 жовтня: Період підходить для того, щоб зробити ультрамодну екстравагантну зачіску. Але є один мінус: якщо підстригтися зараз, волосся відросте дуже швидко.

Несприятливі дні для стрижки у жовтні 2020:

1-2, 9-11, 15-17, 30-31 жовтня.

Усі інші дні вересня, не зазначені у списку сприятливих та несприятливих дат, є нейтральними для походу в салон краси.

Календар стрижок на жовтень 2020

Календар стрижок на жовтень 2020

Нагадаємо, раніше ми розповіли, як підстригти чоловіка вдома самостійно.

Фото: Unsplash

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Теги: місячний календар, стрижка
08.10.2020 09:18



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