День юриста 2020: привітання у прозі, віршах і картинках

Привітання з Днем юриста українською мовою у прозі та віршах, короткі смс-вітання, а також листівки.
8 жовтня в Україні традиційно відзначають День юриста. Якщо серед твоїх рідних і друзів є нотаріуси, судді, адвокати – не забудь привітати їх із професійним святом.
Привітання з Днем юриста у віршах
Нововведення, закони напам’ять ти знаєш,
У справах фінансових ти ніколи не прогадаєш.
Працею ти копіткою повагу заслужив,
Кар’єру швидко зробив і з совістю дружив.
Тебе я поважаю за чесність, влучний розум,
У день святковий бажаю везіння та фортуни,
Побільше тобі щастя, удачі і добра,
Нехай вірною буде дружба і любов твоя!
***
Для юриста не проблема:
Пізно лягти і рано встати.
Для нього рідна тема –
Незаконність розпізнати.
Він витривалий, стійкий,
Він талановитий, як артист,
Якщо потрібно в бій, він – жвавий,
Треба – змовчить юрист.
Він – гроза для афериста,
Він не терпить зло і лестощів,
Кредо життя для юриста:
Юридична честь!
***
Юриста з непорушною волею,
Юриста з серйозною долею,
З позицією активіста –
Вітаємо ми з днем юриста.
Вітаємо і побажаємо
Успіхів і помислів чистих,
І довгих днів життя променистих,
Щоб був ти непотоплюваний.
Щоб щастя тобі посміхалося,
Життя радістю наповнювалася!
Привітання з Днем юриста у прозі
Для чого потрібні юристи? Отримати спадок від бабусі в Америці, відбитися від штрафу або зменшити податки? Одним словом, юристи нам потрібні як повітря. Тому прийміть наші вітання з Вашим професійним святом. Ніколи не сумуйте, і нехай усі Ваші справи будуть виграшними.
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Вітаю з Днем Юриста! Бажаю плавати в законодавстві України, як риба в воді. Нехай не буде відбою від клієнтів, а тобі вдається вирішити всі їх проблеми. Нехай успіх, удача і талант супроводжує тебе на кар’єрних сходах.
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Красномовний і освічений, розумний і чесний – це портрет ідеального юриста, і сьогодні ми маємо честь привітати його з професійним святом! Нехай в твоїй роботі панує порядок і коректність, а в особистому житті – завжди частка веселощів, азарту і море благополуччя!
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Нехай у вашому житті буде тепло, затишок і щасливі моменти. Ваша робота заслуговує поваги, адже саме ви є останньою надією людини, хто намагається довести світові свою чесність. З Днем юриста!
Короткі смс-привітання з Днем юриста
Ви працюєте, юристи, непохитно,
Ви бережете честь своїх клієнтів,
Ви знаєте, як зробити все законно,
Юристи, ви гідні компліментів.
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Невинного скарати не дасте,
Порадою підтримуєте нас,
Закони добре знаєте. За все
У день святковий всі вітаєм вас!
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Шановний юристе! Бажаю тобі професіонального росту, вдячних клієнтів, успішних справ та звичайно міцного здоров’я, щастя та сімейного благополуччя.
Привітання з Днем юриста: картинки і листівки
Нагадаємо, раніше ми публікували привітання з ювілеєм.