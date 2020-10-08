Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV / Ранок / Чудодійне алое: корисні властивості і як його виростити в домашніх умовах / 08.10.2020 18:10
08.10.2020 18:10
Поділитися

Чудодійне алое: корисні властивості і як його виростити в домашніх умовах

Фото: Unsplash

Ранок у Великому Місті переконаний, що всі чули про чудодійну рослину – алое. У народі кажуть, що вона має багато корисних властивостей. Але, чи справді так це – ми розповіли нижче у матеріалі. А ще поділились простим секретом, як її виростити.

Сік алое використовують і в косметології – для обличчя, тіла та волосся, і як лікувальний засіб. Тож це означає, що його можна застосовуювати і зовнішньо, і внутрішньо.

Корисні властивості алое

  • Алое містить вітаміни групи В, а також С та Е, каротиноїди, ферменти, флавоноїди і амінокислоти;
  • Діє, як знеболюючий засіб. Завичай, його використовують під час порізів, ран та опіків;
  • Протиалергенний;
  • Зміцнює імунітет;
  • Поліпшує обмін речовин і виводить токсини з організму;
  • Сприяє покращенню розумової діяльності;
  • Очищає кров;
  • Лікує герпес;
  • Заспокоює зубний біль;

Окрім того, сік алое використовують для терапії проти раку!

алое фото

Фото: Unsplash

Як виростити алое вдома

Виростити алое можна з одного листочка. Для цього тобі лишається лише десь його дістати або ж позичити 🙂

1. Поклади листок у темне місце, щоб він підсушився. НЕ у воду!!! А просто в темне місце. Нехай алое полежить там 5 днів.

2. Придбай спеціальний ґрунт для сукулентів. Або ж зроби так: у горщик на низ постели дренаж – висота 3-4 см, тоді візьми звичайну землю з городу, змішай з піском у пропорції 60 на 40% і посади листок алое.

3. З жовтня до березня підливай ВІДСТОЯНОЮ водою лише 1 раз на місяць, а з квітня по жовтень 1 раз на тиждень. І обов’язково прослідкуй, щоб вода потрапляла лише в ґрунт і ніяк не на листя.

Також по темі: Як захистити рослини від бур’янів: поради експерта. Частина 1 Як доглядати за грошовим деревом: прості поради Як правильно доглядати за орхідеєю – корисні поради

При цьому води повинно бути небагато: якщо рослина невелика, то достатньо півсклянки.

4. І важливо, щоб кімнатна температура не була нижче 15 градусів.

Ось і все. Тепер ти знаєш, як виростити алое вдома і, які корисні властивості містить ця рослина.

Користуйся порадами і обов’язково читай наступні наші матеріали.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як доглядати за драценою в домашніх умовах.

Алла Гичка

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: алое, корисні властивості
08.10.2020 18:10



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати