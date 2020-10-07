Магнітні бурі в жовтні 2020 – календар небезпечних дат

Жовтень 2020 року обіцяє бути спокійним. Магнітних бур ані середньої, ані великої інтенсивності в цьому місяці не прогнозується.
На українців чекатимуть лише кілька незначних геомагнітних коливань, які відчують лише метеозалежні люди.
У які саме дні плануються магнітні бурі в Україні, як вони можуть позначатися на стані здоров’я та як вберегтися від негативного впливу?
Ранок у Великому Місті розповість усе, що треба знати про магнітні бурі в жовтні 2020.
Магнітні бурі в жовтні 2020
Магнітні бурі в Україні – календар магнітних бур на жовтень 2020
У жовтні середніх і сильних магнітних бур не планується. Однак дуже чутливим людям у ці дні все одно варто приділити підвищену увагу своєму самопочуттю.
1, 29, 30 жовтня – слабкі магнітні бурі.
Магнітні бурі – вплив на здоров’я
Геомагнітні коливання можуть викликати неприємні та навіть небезпечні стани. Зокрема:
- Загострення хронічних хвороб.
- Головний біль та запаморочення.
- Підвищення кров`яного тиску.
- Нестабільність емоційного стану, різка зміна настрою.
- Безпричинне відчуття пригіченості.
- Загальна слабкість.
- Зменшення продуктивності та життєвого тонусу.
- Безсоння або сонливість.
Як пережити магнітну бурю
Незважаючи на те, що в жовтні не прогнозується потужних магнітних бур, дехто з метеозалежних людей може відчути незначне погіршення самопочуття.
Аби цього не сталося, варто дотримуватися таких порад.
- Уникай стресів і перенавантажень – як фізичних, так і емоційних.
- Більше гуляй на свіжому повітрі. Вирушай на прогулянку осіннім парком мінімум на 2 години.
- Пий мінімум 1,5-2 літри чистої води на день.
- Виключи з раціону солодку, солону та жирну їжу. Шкідливі продукти заміни корисними аналогами.
- Відмовся від алкогольних та солодких газованих напоїв.
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