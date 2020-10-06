Як виглядати юною майже в 40: секрети краси Наталі Портман

Секрети краси Наталі Портман – як акторка доглядає за своїм обличчям і фігурою.
Наталі Портман – талановита голлівудська акторка та режисерка, обличчя бренду Dior і мама двох дітей. А ще – просто красуня, якій вдається у свої 39 виглядати на 25.
Як у зірки це виходить? Зараз розкажемо.
Секрети краси Наталі Портман
Вегетаріанська їжа
Наталі – вегетаріанка ще 8 років!
У дитинстві вона потрапила на наукову конференцію, де стала свідком експерименту: на курчаті тестували хірургічний лазер.
Майбутня акторка була настільки вражена побаченим, що їсти м’ясо більше не змогла.
Тож основа раціону Наталі – це овочі, фрукти, рис, макарони та корисні рослинні олії.Також по темі: Спить лише на спині? Унікальні секрети краси Мадонни Реальні секрети краси від Ніколь Кідман Прості секрети краси наших бабусь. Як вони доглядали за тілом, обличчям та волоссям
Багато спорту
Заняття спортом 4 рази на тиждень – це норма для акторки. Наталі не концентрується на одному виді спорту, а розвиває тіло різнобічно.
Вона вважає, що плавання позитивно впливає на серце, пілатес і кардіотренування роблять фігуру підтягнутою, а розтяжка ефективно знімає стрес.
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«Ні» антивіковій косметиці
Наталі надає перевагу легким зволожувальним засобам, а от антивіковою косметикою ще й досі не користуюється.
Вона впевнена, що до «важкої артилерії» варто вдаватися лише тоді, коли на обличчі з`являться помітні зморшки.
Волосся без фарби
Наталі у свої 39 відмовляється не лише від антивікової косметики, але й від фарбування волосся. Акторка обожнює свій натуральний колір і не хоче його змінювати.
А щоб підкреслити природній блиск локонів та зробити їх слухняними, Портман робить маски з колагеном і використовує спрей-термозахист із протеїнами пшениці та шовку.
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Свіжий погляд – миттєво
Якщо акторці треба миттєво відкрити погляд та приховати сліди безсонної ночі – на допомогу приходить туш. Наталі профарбувує вії, починаючи якомога ближче до коріння.
Коричнева туш додає моєму погляду виразності, але не перевантажує образ, – ділится зірка.
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Фото: Dreamstime