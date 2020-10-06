Вихідні в жовтні 2020: скільки будуть відпочивати українці

У жовтні 2020 українці, які працюють за п’ятиденним робочим тижнем, матимуть додатковий вихідний день.

Таким чином, у нас буде 10 вихідних і 21 робочий день.

Додатковий вихідний українці матимуть у середу, 14 жовтня.

У цей день відзначається одразу 3 свята: День захисника України, Покрова Пресвятої Богородиці та День українського козацтва.

Оскільки цьоріч 14 жовтня не припадає на понеділок або п’ятницю, довгого вікенду українці не матимуть. Проте буде чудова нагода відпочити серед тижня.

Таким чином, вихідними днями в жовтні 2020 будуть: 3, 4, 10, 11, 14, 17, 18, 24, 25, 31 число.

Вихідні в жовтні 2020: календар

Нагадаємо, раніше ми публікували список справ на осінь 2020.

Фото: Pixabay

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