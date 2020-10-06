Вихідні в жовтні 2020: скільки будуть відпочивати українці

У жовтні 2020 українці, які працюють за п’ятиденним робочим тижнем, матимуть додатковий вихідний день.
Таким чином, у нас буде 10 вихідних і 21 робочий день.
Додатковий вихідний українці матимуть у середу, 14 жовтня.
У цей день відзначається одразу 3 свята: День захисника України, Покрова Пресвятої Богородиці та День українського козацтва.Також по темі: Як боротися з осінньою депресією? Модні тренди осені 2020: що носять в оксамитовий сезон 5 прекрасних фільмів з осіннім настроєм
Оскільки цьоріч 14 жовтня не припадає на понеділок або п’ятницю, довгого вікенду українці не матимуть. Проте буде чудова нагода відпочити серед тижня.
Таким чином, вихідними днями в жовтні 2020 будуть: 3, 4, 10, 11, 14, 17, 18, 24, 25, 31 число.
Вихідні в жовтні 2020: календар
Нагадаємо, раніше ми публікували список справ на осінь 2020.
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