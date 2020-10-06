Ідеальний сніданок і не тільки: корисні властивості вівсянки

Корисні властивості вівсянки – чому треба обов`язково додати цей злак до свого щоденного меню.
Вівсянка – надзвичайно корисний продукт. До її складу входять вітаміни А, групи B, Е, К, РР, а також ціла низка важливих мікроелементів (магній, калій, йод, фосфор та інші).
А ще – рослинний білок, клітковина та незамінні амінокислоти.
Вівсяна каша – це ідеальний сніданок для тих, хто слідкує за своєю фігурою. Адже вона надовго дає відчуття ситості, і тобі не доведеться влаштовувати перекус уже через годину.
З вівсянки можна готувати каші, мюслі чи рослинне молоко, а також додавати в супи.
Корисні властивості вівсянки
Для хорошого травлення
Система травлення точно тобі подякує, якщо починатимеш кожен ранок з тарілки вівсянки.
Каша огортає шлунок тонкою плівкою, яка захищає від подразнень. А ще – допомагає швидко позбутися печії та запорів і покращує обмін речовин.Також по темі: Бюджетний суперфуд: корисні властивості та прихована небезпека курячих яєць Корисні властивості рису: чому крупу варто додати до свого раціону 5 причин почати їсти сочевицю: корисні властивості
Для чистої шкіри
Вівсянка – відмінне джерело біотину, вкрай необхідного нашій шкірі. Це вітамін групи В, який попереджає виникнення дерматитів та інших подразнеь дерми.
Аби відчути ефект, треба щодня вживати вівсянку хоча б протягом тижня. У результаті шкіра стане більш пружною, гладенькою та чистою.
Від стресу та хандри
Вівсянка може по праву отримати звання заспокійливої каші 🙂
Її секрет – у великій кількості вітамінів групи B, а особливо B6, які відповідають за здоров’я нервової системи.
Тож якщо постійно нервуєш через дрібниці та ще й маєш безсоння – спробуй включити до свого меню страви з вівсяної крупи.
Виводить токсини
Вівсянка виводить з організму шлаки, токсини, солі важких металів та інше сміття.
Тому вона ну дуже потрібна мешканцям мегаполісів і промислових міст.
Для росту м`язів
Тарілка вівсянки на сніданок забезпечить тебе цілим набором речовин, які допоможуть м’язам рости швидше. У цьому злаку міститься рослинний білок, вітамін Е та глутамін.
Додай регулярні заняття спортом – і рельєфні форми тобі забезпечені.
Кому не можна їсти вівсянку: протипоказання та застереження
- Вівсяну кашу не можна їсти людям, які мають алергію на глютен.
- Через високий вміст фітінової кислоти, надмірне вживання вівсянки здатне призвести до порушення всмоктування кальцію в організмі.
- Краще надавай перевагу цільним зернам вівса або крупним пластівцям. Оскільки вівсяна каша швидкого приготування позбавлена багатьох корисних властивостей цього злака.
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