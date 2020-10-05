Антитренди чоловічої моди 2020: 5 речей, яким більше не місце у гардеробі

Що більше не в моді – головні антитренди чоловічої моди 2020.

Чоловіча мода така ж примхлива, як і жіноча. І тренди змінюються так само швидко. Що ж носити стильним чоловікам у 2020 році, а які речі варто відправити на верхю полицю шафи?

Ми розібралися і зараз усе розповімо.

Антитренди чоловічої моди

Джинси скінні

Джинси, які обтягують усе, що тільки можна – це зовсім не те, що тобі треба у 2020 році.

Ця модель була в моді кілька сезонів поспіль, але зараз стрімко втрачає популярність.

Тож поки що відклади їх подалі і заміни на класичні прямі джинси чи ультрамодні «банани».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Деним ???????? Украина (@denim7storeuk) 13 Авг 2017 в 1:40 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@shop.for.men.ukr) 5 Окт 2020 в 1:25 PDT

Ремінь із нарядною пряжкою

Велика «нарядна» пряжка на ремені здатна зіпсувати будь-який чоловічій лук 2020. Вони не лише старомодно виглядають, але й здатні візуально додати пару-трійку зайвих кілограмів.

У цьому сезоні в тренді мінімалістичні варіанти, які не перетягують на себе увагу.

Зверни увагу на матові ремені з простою фурнітурою та на класичні шкіряні моделі з невеликою пряжкою.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @kozhaorel 4 Окт 2020 в 8:58 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Брендові сумки та аксесуари (@fashionshop_bags_) 3 Окт 2020 в 8:05 PDT

Зимове пальто з хутром

Чоловіче зимове пальто з хутряним коміром виглядає ну дуже несучасно. Особливо, якщо воно виготовлене з дешевого шкірзамінника.

Ба більше – додають віку (але не солідності) своєму власнику.

Тож восени та зимою 2020 року краще надай перевагу куртці-авіатору або двобортному пальто.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Екатерина/ Одежда на заказ (@katia3003) 23 Мар 2019 в 2:31 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дубленки, Одежда Norton (@magazin_norton) 4 Ноя 2014 в 12:26 PST

Светр на блискавці

Зручні та затишні светри на блискавці, на жаль, у цьому році не в моді.

Звісно, не варто викидати теплі та комфортні речі, які в тебе вже є. Але якщо збираєшся на шопінг – краще зверни увагу на стильні пуловери без застібок.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ФУРОР/МУЖСКАЯ/ОДЕЖДА (@mozyr_furor) 25 Окт 2019 в 7:46 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ФУРОР/МУЖСКАЯ/ОДЕЖДА (@mozyr_furor) 30 Окт 2019 в 2:12 PDT

Підтяжки

У 2020 році підтяжки – це явний анахронізм, який варто залишити в минулому.

Вони не несуть жодної практичної функції – тож просто перевантажують твій лук зайвими деталями.

Більш вдалою покупкою буде якісний шкіряний ремень.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Мужской блог (@frant_bant) 22 Окт 2019 в 11:53 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Мужская Одежда (@vj_bytik_men) 22 Апр 2020 в 11:26 PDT

Нагадаємо, раніше ми розповідали про головні тренди чоловічої моди 2020.

Фото: Unsplash

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.