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ICTV / Ранок / Антитренди чоловічої моди 2020: 5 речей, яким більше не місце у гардеробі / 05.10.2020 18:33
05.10.2020 18:33
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Антитренди чоловічої моди 2020: 5 речей, яким більше не місце у гардеробі


Що більше не в моді – головні антитренди чоловічої моди 2020.

Чоловіча мода така ж примхлива, як і жіноча. І тренди змінюються так само швидко. Що ж носити стильним чоловікам у 2020 році, а які речі варто відправити на верхю полицю шафи?

Ми розібралися і зараз усе розповімо.

Антитренди чоловічої моди

Джинси скінні

Джинси, які обтягують усе, що тільки можна  – це зовсім не те, що тобі треба у 2020 році.

Ця модель була в моді кілька сезонів поспіль, але зараз стрімко втрачає популярність.

Тож поки що відклади їх подалі і заміни на класичні прямі джинси чи ультрамодні «банани».

 

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Публикация от Деним ???????? Украина (@denim7storeuk)

 

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Публикация от (@shop.for.men.ukr)

Ремінь із нарядною пряжкою

Велика «нарядна» пряжка на ремені здатна зіпсувати будь-який чоловічій лук 2020. Вони не лише старомодно виглядають, але й здатні візуально додати пару-трійку зайвих кілограмів.

Також по темі: Модні чоловічі кросівки: як обрати справді круту модель ТОП-5 кращих чоловічих стрижок, які користуються популярністю Як збільшити чоловічу силу? Поради, які справді діють

У цьому сезоні в тренді мінімалістичні варіанти, які не перетягують на себе увагу.

Зверни увагу на матові ремені з простою фурнітурою та на класичні шкіряні моделі з невеликою пряжкою.

 

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Публикация от @kozhaorel

 

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Публикация от Брендові сумки та аксесуари (@fashionshop_bags_)

Зимове пальто з хутром

Чоловіче зимове пальто з хутряним коміром виглядає ну дуже несучасно. Особливо, якщо воно виготовлене з дешевого шкірзамінника.

Ба більше – додають віку (але не солідності) своєму власнику.

Тож восени та зимою 2020 року краще надай перевагу куртці-авіатору або двобортному пальто.

 

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Публикация от Екатерина/ Одежда на заказ (@katia3003)

 

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Публикация от Дубленки, Одежда Norton (@magazin_norton)

Светр на блискавці

Зручні та затишні светри на блискавці, на жаль, у цьому році не в моді.

Звісно, не варто викидати теплі та комфортні речі, які в тебе вже є. Але якщо збираєшся на шопінг – краще зверни увагу на стильні пуловери без застібок.

 

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Публикация от ФУРОР/МУЖСКАЯ/ОДЕЖДА (@mozyr_furor)

 

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Публикация от ФУРОР/МУЖСКАЯ/ОДЕЖДА (@mozyr_furor)

Підтяжки

У 2020 році підтяжки – це явний анахронізм, який варто залишити в минулому.

Вони не несуть жодної практичної функції – тож просто перевантажують твій лук зайвими деталями.

Більш вдалою покупкою буде якісний шкіряний ремень.

 

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Публикация от Мужской блог (@frant_bant)

 

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Публикация от Мужская Одежда (@vj_bytik_men)

Нагадаємо, раніше ми розповідали про головні тренди чоловічої моди 2020.

Фото: Unsplash

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Теги: модні тренди
05.10.2020 18:33



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