Як вибрати гранат: ознаки смачного та стиглого фрукта

Візьми гранат у руки та злегка натисни. Якщо відчувається хрускіт стиглих зерняток – такий фрукт має бути смачним.
Якщо гранат м’який, а після натиску на ньому залишився слід – такий плід брати не варто.
Фрукт твердий, наче камінь? Не купуй, бо він ще зелений.
Орієнтуйся по звуку
Постукай по шкірці граната пальцями та прислухайся.
Якщо звук глухий – фрукт або перезрів і почав засихати, або ще зовсім зелений і непридатний до споживання.
Якщо звук дзвінкий – гранат обіцяє бути стиглим, солодким і соковитим.
Смачні сорти граната
Ахмар – це фрукт із великими ніжно-червоними зернятками та світло-рожевою шкіркою. Вважається одним із найсолодших та найароматніших сортів, тож користується найбільшою популярністю. Лідер серед гранатів за вмістом глюкози. Батьківщина – Іран.
Дхолка– найсолодший у світі сорт граната. Його плоди невеликі за розміром, важать лише 180-220 грамів. Шкірка світла, зернятка також – від світло-рожевого до білого кольору. Батьківщина – Індія.
Ак-Дона – його шкірка зовні має малиновий колір, а всередині – лимонно-жовтий. Зернятка темно-рожеві, видовжені. На смак гранати цього сорту кисло-солодкі. Батьківщина – країни Середньої Азії.
Коли купувати гранат
Сезон збору цих фруктів припадає на другу половину осені – жовтень і листопад. Тож саме в цей час – ідеальний для вибору та покупки смачних гранатів.