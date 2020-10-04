Антитренди осені 2020: які речі остаточно вийшли з моди

Які речі восени 2020 року вважаються відверто немодними? Ранок у Великому Місті зібрав головні антитренди нового сезону.

Якщо хочеш виглядати сучасно і стильно, при підборі одягу враховуй не лише модні тренди, але й антитренди. Адже деякі речі можуть зробити твій образ нудним і старомодним.

Яких елементів краще уникати восени 2020? Ми розповімо просто зараз.

Антитренди осені 2020

Приталена блуза

Блуза в обтяжку – один із головних антитрендів нового сезону. Власне, як і всі інші предмети гардеробу, які щільно обтягують фігуру.

Така модель підкреслює всі недоліки фігури (якщо вони є, звісно). А головне, у 2020 році вона просто виглядає несучасно і не стильно.

Краще заміни її на модну блузу оверсайз або на чоловічу сорочку прямого крою.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@every.person) 11 Мар 2019 в 6:35 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yuna Style ТЦ Москва (@yuna_style_ussur) 29 Апр 2018 в 6:00 PDT

Снікерси на танкетці

Якщо не хочеш стати власницею пари немодного взуття – не купуй снікерси на танкетці.

Вони і раніше далеко не всім були до смаку, а сьогодні буквально стали символом відсутності смаку та почуття стилю.

А ще під снікерси дуже складно підібрати підходящий одяг.

Якщо тобі таки кортить придбати спортивне взуття на танкетці – краще надай перевагу кросівкам на товстій підошві.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Beauty in people – Обувь (@bip.shoes.girls) 3 Сен 2019 в 2:32 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Кожаная обувь премиум класса(@dommody_magazin) 18 Сен 2020 в 3:23 PDT

Косуха, що облягає

Така куртка була (а може й досі є) чи не в кожної з нас. Втім, час залишити її в минулому.

Коротка куртка-косуха, що обтягує фігуру – сковує рухи і восени 2020 виглядає немодно.

Тож краще зроби вибір на користь більш об’ємних курток із гладкої чорної або кольорової шкіри.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от КОЖАНЫЕ БАЙКЕРСКИЕ КУРТКИ (@eva.roje) 20 Сен 2020 в 11:25 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Полина Буслик (@_ph._polina) 20 Сен 2020 в 12:31 PDT

Заколки з перлинами

Заколки та шпильки, прикрашені штучними перлинками, були в моді останні кілька сезонів.

Але восени 2020 року стало зрозуміло: їхній час пройшов. Тож така прикраса з розряду трендів стрімко та впевнено перейшла в антитренди.

Час замінити заколки з перлинами на хустки та оксамитові стрічки – саме вони зараз у моді.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@celebrity_48) 21 Мар 2020 в 7:50 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от империя красоты (@imperia__krasoty) 18 Сен 2020 в 12:31 PDT

Джинси скінні

Джинси скінні дожили в твоєму гардеробі до осені 2020? Настав час рішуче їх позбутися. Або відкласти на верхню полицю шафи до кращих часів.

Восени 2020 року краще замінити їх на джинси-банани, моми або кльош.

Ці моделі не вип’ячують недоліки фігури, натомість ненав’язливо підкреслюють твою жіночність та тендітність.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА КРАСНОДАР (@souly_dresshop) 19 Сен 2020 в 11:13 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@persona_brand_boutique) 20 Сен 2020 в 9:34 PDT

Нагадаємо, раніше ми розповідали про головні модні тренди осені 2020.

Фото: Pixabay

Аліна Литвиненко

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