7 відомих закордонних фільмів, в яких згадується Україна

Підбірка закордонних фільмів, в яких згадується Україна чи українці.
Є сотні фільмів чи серіалів зі згадками про Україну чи українців.
Часто українські пейзажі у закордонному кінематографі намагаються видати за російські – бо в нас і зйомки дешевші, і бюрократії менше, ніж у агресивної країни-сусіда.
Так, у тих фільмах з нашої добірки, де звучить назва Україна, зазвичай десь поряд ходять стереотипи про мафію чи чорнобильську трагедію.
Але все ж подекуди ти будеш приємно вражений чи вражена.
Тобі відомо, що в Україні побував Джекі Чан, а Джареду Лето довелось якось зіграти нашого земляка Віталія?
А той факт, що більша частина прекрасних краєвидів Стародавнього Китаю у Будинку літаючих кинджалів – насправді українські?
Давай разом розберемось, які ж найцікавіші згадки про Україну чи українців постають то там, то тут у закордонних фільмах?
Закордонні фільми про Україну
Поліцейська Історія 4: Перший Удар
О, так! Джекі Чан – в Україні!
Пані та панове, увага – в 1995 році в Україні знімали гонконзький фільм з Джекі Чаном у головній ролі.
Він грає крутого поліцейського, що співпрацює з Інтерполом і влаштовує стеження за шпигункою Наташею, яка купила тур в Україну.
Російська мафія, ядерна зброя, агенти ЦРУ і ФСБ – класика цього жанру.
Велика частина зйомок проходила в Сімферополі і Ялті.
А от українські гори чомусь вирішили знімати в Австралії, залишивши вивіски українською мовою з граматичними помилками. Тут вам і табличка “Сніжні Карати” замість Карпати”, і “Лижі напрокот”.
Будинок літаючих кинджалів
Коли краєвиди Стародавнього Китаю в фільмі виявляються українськими
Цей культовий китайський бойовик 2004 року отримав світове визнання і був відзначений номінацією на премію Оскар за кращу операторську роботу.
Стрічка розповідає про капітана імператорської поліції, який має намір дізнатися про змову заколотників, познайомившись з дочкою їхнього ватажка.
Але з часом він стає заручником її чар і перестає усвідомлювати в тому, на чиєму боці він знаходиться.
Знімальна група стрічки провела близько 70 днів в українському містечку Косів Івано-Франківської області, де була знята більша частина сцен.
Оператору Чжао Сяодіну було, де розвернутися, адже Китай IX століття в кадрі зображували засніжені українські Карпати.
Через ранній сніг в сценарій навіть були внесені корективи: фінальна битва почалася восени, а закінчилася вже взимку – з незабутніми сценами на білому полотні.
Збройний барон
Джаред Лето в ролі одного українського Віталія
Цю кримінальну драму знімали в США у 2005 році.
Режисер Ендрю Ніколл спробував зобразити тут життя іншої діаспори, американської.
Герої Збройного барона – родина українських емігрантів, що переїхали з приморської Одеси прямо на Брайтон-Біч. Ця вулиця відома як притулок для колишніх жителів СНД.
Ніколас Кейдж і Джаред Лето зіграли наших земляків, братів Орлових.Також по темі: Геній атмосферних фільмів: ТОП-5 найкращих стрічок Вуді Аллена 5 прекрасних фільмів з осіннім настроєм Мулан. Рецензія на екшен-версію мультфільму від Disney про дівчину-воїна
Герої знаходять велику і прибуткову нішу нелегального бізнесу – торгівлю зброєю.
Поступово обидва відкривають для себе гірку істину – за великими грошима завжди ховаються великі проблеми.
В цій стрічці зібрані негативні стереотипи про емігрантів: в цій стрічці на двох українців чекають наркотики, підступи конкурентів і зухвалі агенти “Інтерполу”, які бажають бачити їх за ґратами.
Все ясно
Україна очима голлівудського режисера з українським корінням
Ця комедійна драма 2005 року належить режисеру Лео Шрайберу, відомому голлівудському актору та режисеру, в жилах якого тече українська кров.
Імовірно, цей факт і надихнув Лео зняти фільм про Україну і показати своє бачення нашої ментальності.
В головних ролях тут – розгублений герой Елайджі Вуда, молодий американець українського походження.
Він вирушає в авантюрну подорож по Україні, щоб відшукати жінку, яка колись врятувала його діда.
В Одесі, куди прибуває герой, його зустрічає веселий і ексцентричний хлопчина, який зголосився стати його гідом.
Цього хлопця зіграв Євген Гудзь, фронтмен відомої групи Gogol Bordello.
Крізь сприйняття Шрайбера наша країна постає строкатою, циганською та простодушною. О, і за сценарієм, в Україні майже не говорять англійською.
Фільм відзначений двома нагородами Венеціанського кінофестивалю, в тому числі й у категорії “Кращий біографічний фільм”.
Бруд і мудрість
Стрічка про українську музичну групу, зрежисована Мадонною
“Хто такий Євген Гудзь?” – спитають люди, що ні сном ні духом не знали про творчість Gogol Bordello.
А ми в такому випадку порадимо прослухати не тільки кілька їх треків, а й подивитись напівавтобіографічну музичну драму 2008 року, яку про Gogol Bordell зняла сама Мадонна.
Так, Євгену вдалося досягти чималих успіхів зі своєю групою за океаном – і в решті решт в число шанувальників Gogol Bordello увійшла сама Мадонна.
Герой Гудзя в музичній драмі зіграв українського емігранта Андрія, який багато в чому схожий на самого Євгена.
Андрій також переїжджає в Америку, де займається просуванням свого циганського панк-колективу.
Тут ти побачиш розбір усіх аспектів адаптації українських емігрантів за кордоном.
Трансформери 3: Темний бік Місяця
Коли в центрі сюжету – Прип’ять
Чорнобильська трагедія – ще одна тема, яка ніяк не дає спокою голлівудським кінематографістам.
Третя частина знаменитої франшизи Трансформери 2011 року прагне розкрити глядачеві деякі урядові таємниці, які стосуються космічної програми СРСР і зокрема того, що приховує темна сторона Місяця.
У Прип’яті виявлена знахідка явно інопланетного походження.
Через деякий час там же з’являються злі десептикони, які викрадають об’єкт, який опинився деталлю корабля автоботів.
Це стає початком нового масштабного протистояння, учасниками якого стають Сем і його нова дівчина.
Гіркі жнива
Фільм про українські 30-ті очима діаспори
Це найбільш свіже творіння зарубіжного кінопрому (2017 рік), яке знімав канадський режисер з українським корінням Джордж Менделюк.
Події в його стрічці розгортаються в 30-ті роки минулого століття.
На тлі хворобливих подій того непростого періоду розгортається історія кохання двох молодих людей – Юрка і Наталки.
А грають їх Макс Айронс, який вже встиг засвітитись в багатьох голлівудський фільмах, на кшталт готичної Червоної шапочки 2011 року та відома британська акторка Саманта Баркс.
Закохані планують разом насолоджуватися юними роками, але в їх життя вривається Червона армія, яка входить в село і круто змінює долі всіх його жителів.
Крім самого Менделюка, до знімальної команди стрічки залучені представники української діаспори в Канаді чи нащадки українських емігрантів.
Нагадаємо, раніше ми писали про сім фільмів з Джонні Деппом, які ви не бачили.
Фото: Imdb