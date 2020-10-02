Тури вихідного дня: топ-3 напрямки по Україні

Куди поїхати на вихідні в Україні – ТОП напрямків турів вихідного дня.
Подорожі за кордон – це, безумовно, дуже цікаво. Але під час карантину більшість туристичних напрямків закриті для українців.
Втім, засмучуватись не варото: в Україні теж є що подивися. Причому, не тільки влітку.
Ранок у Великому Місті підібрав для тебе ТОП напрямків з Києва, куди можна поїхати на вихідних у будь-яку пору року.
Куди поїхати в Україні – тури вихідного дня
Куди поїхати: Берегово, Закарпатська область
Що відвідати: Термальні басейни
Берегово – ідеальний напрямок любителів пляжного відпочинку. Тут навіть взимку можна поплавати в термальних басейнах під відкритим небом.
Тільки уяви: навколо осінні або зимові пейзажі, а тобі у басейні – тепло і приємно. Адже температура в них цілорічно складає 35-36 градусів.
До речі, вода з берегівських термальних джерел – цілюща.
Вона багата на мінерали та мікроелементи, завдяки яким – сприяє лікуванню ендокринних і серцево-судинних хвороб. Та допомагає заспокоїти розхитані нерви.
Куди поїхати: Канів, Черкаська область
Що відвідати: Музей Тараса Шевченка
Якщо ти любиш творчість Тараса Шевченка – обов’язково відвідай Канів. Адже саме в цьому місті похований видатний поет і художник.
Тож не дивно, що головна гордість міста – Шевченківський національний заповідник.
Тут на мальовничій Чернечій горі примостилися Пам’ятник, могила та музей видатного письменника.
В експозиції основного музею можна побачити аж 20 тисяч пов’язаних із Шевченком експонатів. Серед них – і особисті речі, і рукописи творів, і перші видання Кобзаря, і автопортрети…
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Окрім, власне, музею є на території заповідника унікальна Тарасова світлиця.
Це перший в Україні етнографічний музей, присвячений Шевченку. Його створив незабаром після смерті митця, у 1884 році, троюрідний брат Кобзаря Варфоломій Шевченко.
Одним словом, подивитись тут точно є на що. Особливо для тих, хто цікавиться літературою та історією України.
Куди поїхати: Опішня, Полтавська область
Що відвідати: Музей гончарства
Селише Опішня, що на Полтавщині, називають столицею українського гончарства. І не дарма. Адже цим ремеслом тут займаються (не повіриш!) аж три тисячі років!
В Опішні працює найбільший в Україні музей гончарства.
І, що цікаво, тут можна не тільки дізнатися історію української кераміки, а й своїми руками створити вазу або глечик. Тож якщо хочеш відчути на дотик м’яку й податливу глину – тобі точно сюди.
Нагадаємо, раніше ми публікували 7 правил бюджетної подорожі.
Аліна Литвиненко
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02.10.2020 15:38
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