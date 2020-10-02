Модне взуття на осінь 2020: актуальні моделі та тренди

Яке взуття носитимуть восени 2020 року? Ранок у Великому Місті зібрав найгарячіші моделі та тренди наступного сезону.

У такому взутті твоїм ніжками буде тепло та комфортно, а усі навколо проводжатимуть тебе захопленими поглядами.

Модне взуття на осінь 2020

Kitten heels

Взуття з міні-каблуком ідеально підійде прихильницям кедів та кросівок, яким захотілося додати трішки лоску до свого луку.

Kitten heels – це ідеальний компроміс між спортивним взуттям та витонченими високими підборами.

Це красиво, комфортно, а у 2020 році ще й модно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tiramishoe (@tiramishoe.gr) 5 Авг 2020 в 6:28 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от My footwear.ng (@myfootwear.ng) 4 Авг 2020 в 9:33 PDT

Жокейські чоботи

Жокейські чоботи – один із найгарячіших взуттєвих трендів наступного сезону.

Вони виглядають сміливо та зухвало і підійдуть для впевнених у собі красунь, які цінують комфорт в усьому.

Поєднувати таке взуття дизайнери рекомендують із нижними сукнями та спідницями. Такий мікс стилів дозволить тобі створити неповторний образ та підкреслити свою жіночність.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MERLE Пошив эксклюзивной обуви (@merle_official) 24 Авг 2019 в 12:33 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MERLE Пошив эксклюзивной обуви (@merle_official) 6 Ноя 2019 в 8:40 PST

Взуття з гострим носком

Взуття з елегантним гострий мисом продовжує триумфально крокувати модними подіумами та вулицями великих міст.

Сміливо обирай таку модель – і точно не прогадаєш!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ОБУВЬ СУМКИ РЕМНИ ▪Челябинск (@tati.tata.74) 5 Апр 2020 в 2:54 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлия (@julistore2020) 27 Май 2020 в 5:00 PDT

Взуття з ланцюгами

Набридли мінімалізм і лаконічність? Тоді вибирай модне осіннє взуття, прикрашене ланцюгами. Туфлі та чоботи з таким декором стануть справжнім хітом нового сезону.

Тож масивний ланцюг чи тоненька металева прикраса – вибір за лише за тобою.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от СУМКИ И ОБУВЬ ПРЕМИУМ (@sumo44ka) 13 Сен 2018 в 11:27 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ОБУВЬ МОСКВА (@_lu_butik_) 22 Апр 2020 в 10:43 PDT

Чоботи і черевики яскравих кольорів

У гардеробі кожної модниці мають бути чорні чоботи. Але що робити, якщо душа просить свята?

Сміливо обирай взуття соковитих та життєрадісних відтінків – воно зараз у тренді.

Жовті, блакитні, рожеві чоботи та ботільйони розфарбують осінні будні. А твій лук зроблять молодіжним і модним.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от нежный фотограф Москва (@sanzhieva.photo) 19 Июн 2020 в 3:13 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ???????????????????????????? (@djulia_shop_lux) 26 Ноя 2018 в 6:18 PST

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні тренди осені 2020.

Фото: Pixabay

Аліна Литвиненко

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