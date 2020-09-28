Фільми з Пенелопою Крус, за які ми її так любимо

Добірка фільмів, у яких зіграла пристрасна іспанка Пенелопа Крус.

Акторка Пенелопа Крус – це втілення краси, таланту і цілеспрямованості. Ще у 20 вона жила в передмісті Мадрида і майже не знала англійської мови, а через 15 років стала першою іспанською акторкою, яка отримала премію Оскар і зірку на голлівудській Алеї слави.

Сьогодні вона захоплює своїм талантом і темпераментом, встигає зніматися в кількох фільмах на рік, а між цим – ще й для реклами та глянцевих журналів. І приділяти час коханому чоловіку та двом дітям.

Пенелопа однаково прекрасна і в легковажних образах, і у глибоких серйозних ролях. А легендарні режисери Педро Альмодовар та Вуді Аллен вважають акторку своєю музою.

Фільми з Пенелопою Крус

Ванільне небо

Рік випуску: 2001

Рейтинг IMDB: 6,9

Спочатку Ванільне небо виглядає як мила романтична історія. Але незабаром вона переростає в напружений трилер.

За сюжетом, багатий і успішний плейбой (Том Круз) насолоджується життям. У нього є все: гроші, власний бізнес, розкішне авто, квартира в центрі Нью-Йорку, подружка-красуня (Камерон Діаз).

Та одного дня чоловік зустрічає Софію (Пенелопа Крус), і його життя перетворюється на фантасмагорію. Він потрапляє в аварію, впадає в кому і приходить до тями вже зі зневіченим обличчям. З цього моменту йому доводиться прикриватися «естетичним протезом», а по суті – звичайною резиновою маскою.

У якийсь момент межі між реальністю стирається. Але за цим ну дуже цікаво (і дещо моторошно) спостерігати.

Повернення

Рік випуску: 2006

Рейтинг IMDB: 7,6

Роль у стрічці Педро Альдемовара Поверненя принесла Пенелопі першу номінацію на Оскар.

Іспанка Раймунда (Пенелопа Крус) мешкає а Мадриді разом із недолугим чоловіком та донькою. У неї є рідна сестра Соле, що працює перукаркою.

За сюжетом, батьки молодих жінок кілька років тому загинули в жахливій пожежі. І події тієї страшної ночі весь час переслідують сестер.

Звучить фантастично. Втім, це фільм, перш за все, про сімейні цінності і любов, яка може перемогти усе. Навіть смерть.

Вікі Крістіна Барселона

Рік випуску: 2008

Рейтинг IMDB: 7,1

Ми вже розповідали про цей фільм в інших добірках, але знов не можемо промовчати. Адже саме за роль Марії-Елени Пенелопа і отримала омріяну статуетку Оскар.

Американки Вікі (Ребекка Холл) та Крістіна (Скарлетт Йоханссон) вирішили провести літо в Барселоні. У кожної дівчини свої плани на майбутнє та зовсім різні погляди на життя. Та усе змінюється, коли обидві закохуються в харизматичного художника-іспанця Хуана Антоніо (Хав’єр Бардем).

Втім, скоро любовний трикутник стає чотирикутником, адже в історії з’являється його колишня дружина – темпераментна Марія-Елена (Пенелопа Крус)…

Режисер фільму Вуді Аллен зізнався, що в ролі гарячої і трішки навіженої Марії-Елени бачиа лише Пенелопу. І хіба з цим посперечаєшся? Акторка асболютно неймовірна у кожній сцені.

Ма Ма

Рік випуску: 2015

Рейтинг IMDB: 6,4

Не фатальна красуня, а шкільна вчителька Магда, що сама виховує сина. У фільмі Ма Ма Пенелопа Крус предстає у глибокій драматичній ролі, за яку отримала номінацію на премію «Гойя».

Одного дня лікарі ставлять її героїну суворий діагноз: рак грудей.

Змиритися з цим було важко, втім, випадково Магда знайомиться з чоловіком, дружина якого вже давно лежить у комі.

Герої зближаються і піддаються почуттям. Та що чекає на них далі?

Усі знають (Лабіринти минулого)

Рік випуску: 2018

Рейтинг IMDB: 7,0

Усі знають – один із багатьох фільмів, де Пенелопа грає зі своїм чоловіком – теж оскароносним іспанським актором Хав’єром Бардемом.

Лаура разом із дітьми прижджає у передмістя Мадриду на весілля сестри. Втім, під час святкування доньку Лаури викрадають невідомі – і вимагають викуп.

Та під час пошуків дівчини спливають сімейні таємниці шістнадцятирічної давнини…

Нагадаємо, раніше ми розповідали про секрети краси Пенелопи Крус.

Фото:IMDB

Аліна Литвиненко

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.