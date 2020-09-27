Чим небезпечний глютен та в яких продуктах міститься

Чи такий страшний глютен, як його малюють. У якому разі треба відмовлятись від глютену, а в якому – навіть не думай.

М’який і хрусткий круасан, повітряні французькі багети, ароматний домашній хліб.

Чи знаєш ти, що такою спокусливою випічка виходить, в основному, завдяки глютену – складному рослинному білку.

Одні кажуть, глютен небезпечний для нашого організму, інші – що навпаки.

Розбираймось разом, чи треба нам відмовлятись від глютеновмісних продуктів вже сьогодні? Чи спокійно їсти улюблені круасанчики й далі?

Що таке глютен

Глютен (клейковина) – різновид білка, що міститься в насінні злакових. Саме йому тісто зобов’язане своєю здатністю тягнутися і приймати різну форму. Глютен є у багатьох звичних продуктах, таких як макаронні вироби й хліб.

Кому протипоказаний глютен

Є 1% людей на планеті, яким їсти глютен справді дуже небезпечно.

Це пов‘язано з аутоімунною хворобою – целіакією.

Коли люди з таким діагнозом їдять глютен, порушується всмоктування поживних речовин організмом.

І, як наслідок, людина не доотримує життєво необхідні елементи – залізо, фолієву кислоту тощо.

Таким людям протипоказані навіть 150 міліграмів глютену.

А діагностують целіакію лише аналізом крові на антитіла та біопсією.

Чому не треба сідати на безглютенову дієту

Якщо ти не належиш до 1 % людей, яким протипоказані глютеновмісні продукти, то Міністерство охорони здоров’я не радить повністю відмовлятися від продуктів з глютеном та переходити їхніх на безглютенові двійники.

Бо люди, які відмовляються від всіх продуктів з глютеном, виключають з раціону цілозернові злаки, які містять висівки з пшениці, вівса, ячменю, жита.

А ці злаки забезпечують наш організм клітковиною, важливими вітамінами та поживними речовинами, як залізо, кальцій та білок.

Краще вже припини їсти печиво, сосиски, білий хліб, кетчуп тощо.

Ці продукти, окрім безневинного глютену, містять і досить небезпечні трансжири, консерванти та цукор.

Таким чином, відмовляючись від них, люди почуваються здоровіше саме через те, що не їдять всі вищеперелічені складники, а не глютен.

От їх сміливо й викидай з раціону.

До того ж, не існує науково-обґрунтованих досліджень, які підтверджують, що безглютенові продукти є корисними чи допомагають втратити вагу людям без непереносності глютену.

Адже глютен у безглютенових продуктах зазвичай замінюють вже справді шкідливим жиром і цукром.

Чому деякі люди страждають непереносимістю глютену

Непереносимість глютену часто обумовлена ​​спадковими факторами, проте тут також важлива роль роботи імунної системи, наявності інфекцій та дотримання певного раціону харчування.

Хоч би що там було, непереносність не завжди проявляється однаково: розрізняють три основних види захворювань: целіакія, чутливість до глютену і пшениці, а також алергія на пшеницю.

Часто ці терміни використовуються як синоніми, але їх прояви виражаються в абсолютно різних симптомах і проблемах.

Люди, які не переносять глютену, скаржаться на біль в животі, діарею і головний біль, а також, в деяких випадках, болі в м’язах і суглобах.

У яких випадках слід відмовитися від глютену?

Про запалення кишківника внаслідок вживання продуктів, що містять глютен, свідчать наступні симптоми

занепад сил;

часта зміна настрою;

знижене лібідо;

депресивність;

тривожність;

запори або діарея;

метеоризм;

здуття живота;

тяга до солодкого;

сухість і почервоніння шкірних покривів;

поява висипань;

головні болі (мігрень).

Перш ніж повністю відмовитися від споживання хліба і піци, звернись до фахівця, який проведе необхідні обстеження і вивчить симптоми.

Він повинен встановити, чи є у тебе непереносність глютену, і якщо так, то якого типу.

Список продуктів з глютеном

Багато компаній, що виробляють хлібобулочні вироби та випічку, додають у свою продукцію глютен.

Але глютен може додаватися навіть в м’ясні напівфабрикати, такі як ковбаси, котлети, пельмені, шинка і сосиски з метою надання їм щільності й пружності.

У таблицях продуктів, що містять глютен, можуть бути присутніми також сметана, йогурти, кетчупи, крабові палички, соуси й штучна ікра.

Крім того, клейковина збільшує еластичність жувальної гумки, застосовується для поліпшення смаку твердих сирів і додається в шоколад, для зниження його собівартості.

Повний список продуктів, що містять глютен

Не випадково глютен ще називають “пшеничним білком”: законне перше місце за часткою змісту глютену у своєму складі займають злаки.

У список продуктів, в яких є глютен, потрапили ті, де використовується борошно пшениці, ячменя, жита чи вівса;

каші (в тому числі й манна), висівки, хліб і будь-яка випічка, макарони, продукти в паніруванні;

соки, морси, компоти, лимонади, квас та інші безалкогольні напої з цукром;

ковбаси та їх похідні: сосиски, тефтелі, котлети тощо; соєві продукти; супи та каші швидкого приготування;

готові сухі сніданки, цукерки, чурчхела; майонез і гірчиця;

фастфуд: картопля фрі, чіпси, гамбургери і т.д .;

заморожені напівфабрикати: другі страви, закуски, гарніри; крабові палички;

заправки: бульйонні кубики, спеції в фабричних сумішах, кондитерські порошки;

маринади і консерви з томатним соусом або пастою;

недистильована горілка;

спортивне харчування – особливо, протеїни.

Список продуктів харчування, в яких містяться сліди глютену

Вони в дуже малих дозах, але все ж – містять протеїн глютену:

свиняче сало;

вершкове масло;

в рослинних оліях сумнівних виробників, які роблять продукт дешевшим внаслідок його якості, може міститися частка клейковини – на виробничій стадії її додають для більшої густоти продукту;

насправді натуральні горіхи (волоський, бразильський, фундук, фісташки, кедрові горішки, кеш’ю і мигдаль), а також соняшникове і гарбузове насіння абсолютно не мають у своєму складі глютену, але ось в оброблених промисловими способами горішках і насінні є його сліди;

молочні продукти сміливо можна віднести й до списку глютеновмісних продуктів, і в категорію безглютенових з однієї простої причини: домашні молоко, сири, масло, вершки, сир і т.д. не містять клейковину, а ось отримані промислово мають у своєму складі незначну кількість цього білка;

список слід доповнити так улюбленими багатьма соусами (наприклад, томатним, вершковим, часниковим і т.д.), овочевими консервами у вигляді пюре (наприклад, ікрою з кабачків або з баклажанів) і навіть морозивом, де як природний загусник часто використовується пшеничне борошно, що містить білок глютену;

сухофрукти або цукати можуть мати у своєму складі глютенові сліди.

В яких продуктах не міститься глютену?

Натуральне молоко і продукти з нього;

яйця;

гриби, ягоди, фрукти та овочі;

свіжа риба і м’ясо без маринадів і приправ;

всі види бобових культур;

горіхи, насіння;

гречана, пшоняна крупа, рис;

сухофрукти;

компот, сік, чай, натуральна кава;

мед.

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