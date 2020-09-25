Модні спідниці 2020: 5 моделей для ідеальних осінніх луків

Які моделі спідниць актуальні цієї осені? І з чим їх поєднувати? Ранок у Великому Місті проаналізував модні тренди сезону – та готовий тобі розповісти про головні з них.
Читай і обирай, що тобі до смаку!
Модні спідниці 2020
Спідниця-пліссе
Ефектна спідниця пліссе – це найбільш жіночний та витончений тренд 2020 року. Вона зроблять твій лук легким та невагомим.
Особливо актуальні моделі нижче коліна. Можеш поєднувати таку спідницю як із класичними туфлями та блузою, так і з кросівками та светром-оверсайз.
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Спідниця-шорти
Ми вважаємо, що оригінальна спідниця-шорти – справжній маст-хев нового сезону. Адже це красиво, модно і практично.
Така модель дозволить тобі комфортно почуватися у будь-якій ситуації, і при цьому – виглядати на всі сто.
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Спідниця з розрізом
Спідниця с пікантним високим розрізом зробить тебе богинею міських вулиць 🙂
Ця модель не виходить із моди вже кілька сезонів поспіль, і вангуємо, що вона ще довго залишиться актуальною.Також по темі: Модні пальто на осінь 2020: трендові моделі Модні кольори волосся 2020: які відтінки зараз у тренді Модні тренди осені 2020: що будуть носити в оксамитовий сезон
З такою спідницею ти можеш створювати справді круті образи – розслаблені і водночас сексуальні.
Головне – не бійся експериментувати!
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Шкіряна спідниця
Цієї осені шкіра б’є всі рекорди по популярності. Найкращий вибір – це спідниці міді коричневого, жовтого, бордового або зеленого кольору.
Якщо хочеш зробити образ більш зухвалим – носи таку спідницю зі свертом-оверсайз і кросівками.
Якщо ж волієш виглядати більш ніжно – надай перевагу жіночним сорочкам і черевикам.
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Стьобана спідниця
З приходом холодів найкращим вибором стануть мегамодні стьобані спідниці. У них тобі тобі буде тепло в будь-яку погоду.
Така модель стане основою твоїх яскравих і небанальних осінніх луків. Вдягнути її можна і в офіс, і на прогулянку, і на світський раут із дрес-кодом Smart Casual.
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Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні піджаки 2020.
Фото: Unsplash