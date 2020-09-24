Ці дні принесуть тобі енергію та успіх: місячний календар на жовтень 2020
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Місячний календар на жовтень 2020. Які дні будуть сприятливими, а які – ні?
У кожного в житті бувають різні моменти. Зазвичай, ми їх називаємо так: біла і чорна смуга. Здається, що так і має бути. Але мало хто знає, що часто вони залежать від місяця і фази, у якій він знаходиться.
Саме тому Ранок у Великому Місті підготував для тебе місячний календар на жовтень 2020-го року. Уважно читай і занотовуй, щоб знати, який день принесе тобі успіх!
Місячний календар на жовтень 2020
Цього місяця найсприятливішими будуть лише 6 днів із 31. Проте не так багато і несприятливих. Тому не розчаровуйся заздалегідь.
Сприятливі дні у жовтні: 7, 12, 21, 26, 27 і 28.
Несприятливі дні у жовтні: 2, 6, 9, 16, 23.
Сприятливі дні у жовтні 2020
7 жовтня – у цей день у тебе з’явиться неймовірний потік енергії, яку важко буде зупинити. Використай її у правильному руслі.
Можеш закінчити усі незавершені справи, зайнятися спортом чи подумати про власну справу. Не витрачати ж час на прості посиденьки, вірно?!
12 жовтня – чудовий момент, щоб зайнятися фінансами, а точніше їх накопиченням. А ще це неймовірний день, щоб пізнати себе! Спробуй максимально до себе прислухатися і робити те, що просить серце.
21 жовтня – добре бути поруч із близькими, але іноді потрібно викроїти час, щоб побути наодинці. Цього дня так і зроби! Розвантаж мозок від буденних проблем і подумай, чого справді ти хочеш.