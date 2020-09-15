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ICTV / Ранок / Модні сумки на осінь 2020: трендові моделі / 15.09.2020 12:14
15.09.2020 12:14
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Модні сумки на осінь 2020: трендові моделі


Найактуальніші сумки на осінь 2020 – які моделі будуть носити у новому сезоні.

Ранок у Великому Місті зібрав найголовніші головні тренди, які допоможуть тобі вибрати ідеальну сумку.

Модні сумки на осінь 2020

В`язана сумка

М`якенькі та затишні в`язані сумки – стильниц вибір для осіннього сезону. Вони вдало доповнять і вовняний сверт, і тепленьку сукню з довгим рукавом.

Б`ємося об заклад – якшо надаси перевагу саме такій моделі, вона стане твоїм улюбленим аксесуаром на осінь та зиму.

Для того, щоб «вигуляти» таку сумку, особливий привід не потрібен.

Ти можеш сміливо брати її і на вечірку, і на прогулянку парком, і просто в офіс.

 

 

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Публикация от В а л е н т и н а Л ы к и н а (@handmade_valentinka)

 

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Публикация от Вязаные сумки и игрушки (@elen_ois)

Сумка на ланцюжку

Блискучі металеві та яскраві пластикові ланцюги – улюблений елемент дизайнерів у новому сезоні.

Причому, вони можуть як бути ручкою сумки, так і виступати в ролі декору.

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А щоб зробити свій лук максимально гармонійним і завершеним, поєднуй таку сумку з грубим взуттям на тракторній підошві.

 

 

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Публикация от ???????? СУМКИ из ИТАЛИИ ???????? (@italian_bag_store)

 

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Публикация от Модные и качественные сумки (@kojgalant_od)

Сумка-хобо

Знаменита сумка-хобо тріумфально повернулася на модний олімп.

Її характерні ознаки:

  • Форма півмісяця
  • Мяка тканина
    Великий розмір
  • Коротка ручка, яка ніби продовжує оснону частину сумки.

Така модель універсальна і вдало доповнить будь-який кежуал-образ.

 

 

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Публикация от Сумки Батайск Ростов Азов (@kladovka_bags)

 

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Публикация от ogogo.shop (@ogogo.shop_kazakhstan)

Сумка-бокс

Здавалося б, квадрат – це найпростіша форма.

Але сумка у формі коробки виглядає гостромодно і дуже оригінально.

Таку модель можна взяти з собою у театр або на побачення – вона зробить твій лук елегантним та вишуканим.

 

 

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Публикация от Сумки*рюкзаки*David Jones (@svetlova_shop.com.ua)

 

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Публикация от Lìmemond est. 2018 (@limemond)

Сумка для пляшки

Пити багато води – корисно, а носити багаторазову тару для неї – екологічно.

Саме на це натякають дизайнери, пропонуючи нам модну сумку для пляшки.

Адже з таким аксесуаром вода завжди під рукою.

 

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Публикация от СУМКИ, КОРЗИНКИ, ТАПОЧКИ (@rozanova_hm)

 

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Публикация от Макраме Macrame (@moonlove_macrame)

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні тренди осені.

Фото: Pixabay

Аліна Литвиненко

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Теги: мода, модні тренди, модні тренди осені
15.09.2020 12:14



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