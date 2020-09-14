П’ять найбагатших країн світу: рейтинг

Які країни світу – найбагатші? Рейтинг за ВВП на душу населення.

А ти знав(ла), що сильна економіка в країні не означає її багатства?

Впевнені, якщо запитати в тебе про найбагатшу країну світу, ти точно згадаєш США або Китай.

Вони дійсно в топі за показниками сукупного багатства країн.

США — $105,99 трлн Китай — $63,83 трлн Японія — $24,99 трлн Німеччина — $14,66 трлн Великобританія — $14,34 трлн

Та виявляється, для того, аби приєднатись до клубу найбагатших країн, мати сильну економіку недостатньо.

Найважливіший показник – це ВВП країни, поділений на душу населення.

Саме рівень внутрішнього валового продукту на душу населення в країні дозволяє порівняти країни між собою та віднести їх до когорти розвинених країн чи таких, які розвиваються.

У нашій добірці ми розповімо про п’ять насправді найбагатших країн. І один адміністративний спеціальний район, що має повноваження країни. Тому ніби й топ-5, але насправді топ-6, такі справи 🙂

То які ж країни насправді найбагатші у світі? Ти точно здивуєшся.

Довідка. ВВП – це валовий внутрішній продукт, тобто вартість товарів і послуг, які країна виробляє за один рік. Щоб розрахувати ВВП на душу населення, треба розділити його на кількість громадян країни. Цей розрахунок дає розуміння того, скільки грошей привносить кожна людина в даній країні.

ВВП на душу населення: п’ять найбагатших країн світу

1. Катар (128 374 доларів США на душу населення)

Якщо ти хоч трохи стежиш за світовою економікою, переможець тебе не здивує. Катар у топі вже кілька років поспіль.

Економіка Катару зростає рік за роком. В першу чергу, це пояснюється зростанням цін на нафту.

Інші корисні копалини брати тут особливо нізвідки: навколо лиш пустеля й 40 градусів тепла за Цельсієм.

Тільки 20% населення Катару – його громадяни. Решта – емігранти.

Громадянство ти тут не отримаєш: треба лише народитися катарцем й від катарців.

Але якщо вам пощастило бути катарцем, ти можеш не працювати, не платити за газ та електрику.

Безвідсоткові кредити на землю та житло вам також забезпечені.

Макао (115 123 дол. США на душу населення)

Раніше Макао була португальською колонією.

Тепер це особливий адміністративний район КНР.

Це такий собі напівпорожній острів, який загубився десь в світі і наділений повноваженнями країни.

У Макао 600 000 жителів, і розташована країна на півострові в південній частині Китаю.

Входячи до складу КНР, Макао має значну автономію: власні закони, правову, фінансову, митну та імміграційну системи. І навіть право участі в міжнародних організаціях.

Джерело багатства Макао може здивувати вас.

Тому що, крім експорту тканин і взуття, її найбільше джерело доходу складають… казино.

Багато іноземних компаній вирішили оформити свої ліцензії тут.

За рівнем доходів від казино вони обійшли Лас-Вегас майже втричі.

2. Люксембург (103 745 доларів США на душу населення)

Люксембург – дуже маленька країна, яка, однак, має величезний вплив на світову спільноту.

У Люксембурзі рівень безробіття дуже низький, а економіка країни продовжує рости з року в рік. Доходи країни залежать від промислових галузей, таких як сталь та гума, а також від банківської сфери.

Так що не дайте себе обдурити її розмірами, ця країна опинилася на заслуженому третьому місці!

3. Сінгапур (93 905 доларів США на душу населення)

Сінгапур – одна з найбільш густонаселених країн світу. Але, хоча жителі тут живуть як в мурашнику, зовсім не скаржаться.

Багатство цій країні в основному забезпечує переробна промисловість.

Сінгапур зробив її своєю спеціалізацією, тому ця країна почала імпортувати різні товари, робити їх краще, а потім експортувати в інші країни.

4. Бруней (78 836 доларів США на душу населення)

Не любите платити податки? Тоді зробіть Бруней вашою другою батьківщиною.

Тут громадяни фактично не платять податки.

І ні, ніяких підводних каменів нема.

І водночас попри те, що населення майже не платить податки, воно все одно отримує безкоштовну медичну допомогу та освіту.

Бруней отримує прибуток від нафтової і газової промисловості. Це те, що забезпечує їхню позицію на п’ятому місці в нашому списку.

5. Ірландія (75 648 доларів США на душу населення)

Смарагдовий острів, країна вовків – як тільки не називали Ірландію поети та письменники минулих сторіч.

Але якщо ти думаєш, що Ірландія – це лише про старезні паби, пиво Guinnes та День Святого Патріка, то помиляєшся.

В останні десятиліття ірландська економіка зробила величезний стрибок, і тому у 2019 році вона зайняла 6 місце в списку найбагатших країн світу.

Найбільше джерело доходу – це не пиво і не туризм, як ти міг (могла) собі подумати.

Ні, це компанії з інших країн, які вирішили зареєструватися тут і тим самим сприяють розвитку сильної економіки країни.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як живуть українці у Катарі.

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