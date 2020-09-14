Магнітні бурі у вересні 2020 – календар небезпечних дат

У вересні 2020 року на українців чекають лише дві магнітні бурі, але обидві вони будуть сильної інтенсивності.
Коли саме відбудуться коливання та як саме можуть вплинути на організм – читай у матеріалі.
Календар магнітних бур на вересень 2020
Перший місяць осені готує обіцяє нам кілька сильних геомагнітних кливань. Тож метеозалежним людям варто бути дуже уважними до свого здоров`я – як фізичного, так і психологічного
6 вересня – сильна магнітна буря
29-30 вересня – сильна магнітна буря
Як магнітні бурі впливають на організм
Магнітні бурі можуть негативно позначатися організмі людини. Особливо сильно їх відчувають метеозалежні люди.
Під час коливань магнітного поля землі вони можуть відчувати такі симптоми:
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- Головний біль, запаморочення.
- Зменшення працездатності, відчуття сильної втоми, сонливість
- Підвищення тиску крові
- Підвищена нервозність, зміни настрою, схильність до депресії
- Біль у суглобах та м`язах
Як пережити магнітну бурю
- Дозволь організму трішки відпочити. Намагайся не перевантажувати його фізичною чи розумовою працею.
- Постарайся відкласти справи, що потребують емоційного напруження та можуть викликати стрес.
- Випивай 1,5-2 літри чистої негазованої води на день (чай, кава та соки не рахуються)
- Заміни занадто солодощі на фрукти, а жирну смажену їжу – на свіжі сезонні овочі.
- Відмовся від алкоголю та солодких напоїв.
- Постійно провітрюй кімнату, більше гуляй на свіжому повітрі.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як позбутися головного болю.
Фото: Pixabay
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14.09.2020 09:05
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