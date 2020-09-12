Цілющий йод: навіщо він потрібен організму і які продукти його містять

Навіщо їсти продукти, багаті на йод, і у чому його найбільше? Ранок у Великому Місті усе тобі розповість.
Чим корисний йод
Також по темі:
Здоров’я на першому місці! Які продукти корисні для нирок
Продукти для хорошого зору: що їсти, щоб добре бачити
7 продуктів для міцних нігтів та красивого волосся
- Йод – один з найважливіших для нашого організму мікроелементів:
- Регулює здоров`я щитоподібної залози
- Підвищує імунітет
- Зменшує ризик виникнення онкологічних захворювань
- Допомагає організму ефективно спалювати калорії
- Бере участь у покращенні пам`яті, покращує розумову активність
- Зміцнює волосся
Норма споживання йоду
Норма споживання йоду залежить від віку.
Малюкам до 2 років достатньо 50 мкг на день. Дітям від 2 до 6 років – 90 мкг, від 7 до 12 – 120 мкг.
Дорослим потрібно 150 мкг.
А от вагітним і жінкам, які годують груддю, варто вживати аж 200 мкг йоду щодня.
Ознаки нестачі йоду в організмі
- Проблеми з пам’яттю та концентрацією уваги
- Відчуття слабкості
- Проблеми з репродуктивним здоров`ям, особливо у жінок
Які продукти містять йод:
- Морська риба – 200 мкг/100 г.
- Печінка тріски – 350 мкг/100 г.
- Клюква – 350 мкг/100 г.
- Фейхоа – 300 мкг/100 г.
- Морська капуста – 300 мкг/100 г.
- Картопля – 60 мкг/100 г.
- Молоко – 56 мкг/100 г.
- Хурма – 40 мкг/100 г.
- Індичка – 37 мкг/100 г.
- Яйця – 12 мкг/100 г.
Надлишок йоду в організмі
Заради справедливості, варто сказати, що існує і зворотня проблема – надлишок йоду в організмі.
Зустрічається вона значно рідше, втім, не менш серйозна. Тому перед тим, як налягати на продукти з високим вмістом йоду, краще проконсультуватися з лікарем.
До симптомів надлишку йоду надележать схильність до діареї, рання сивина, дратівливість, пітливість.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про продукти, корисні для серця.
Фото: Pixabay
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.
12.09.2020 09:44
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkxIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iSUNUVl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9ImljdHYudWEiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4xMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg==
PGRpdiBpZD0iTUlYQURWXzc0ODEiIGNsYXNzPSJNSVhBRFZFUlRfTkVUIj48L2Rpdj4NCiAgICAgICAgICAgPHNjcmlwdD4NCiAgICAgICAgICAgdmFyIG5vZGU3NDgxID0gZG9jdW1lbnQuZ2V0RWxlbWVudEJ5SWQoIk1JWEFEVl83NDgxIik7DQogICAgICAgICAgIGlmKCBub2RlNzQ4MSApDQogICAgICAgICAgIHsNCiAgICAgICAgICAgICAgICB2YXIgc2NyaXB0ID0gZG9jdW1lbnQuY3JlYXRlRWxlbWVudCgic2NyaXB0Iik7DQogICAgICAgICAgICAgICAgc2NyaXB0LmNoYXJzZXQgPSAidXRmLTgiOw0KICAgICAgICAgICAgICAgIHNjcmlwdC5zcmMgPSAiaHR0cHM6Ly9tLm1peGFkdmVydC5jb20vc2hvdy8/aWQ9NzQ4MSZyPSIrTWF0aC5yYW5kb20oKTsNCiAgICAgICAgICAgICAgICBub2RlNzQ4MS5wYXJlbnROb2RlLmFwcGVuZENoaWxkKHNjcmlwdCk7DQogICAgICAgICAgICAgICAgc2NyaXB0Lm9uZXJyb3IgPSBmdW5jdGlvbigpew0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHdpbmRvdy5ldmFsKCBhdG9iKCJkbUZ5SUdSaGRHVWdQU0J1WlhjZ1JHRjBaU2dwTzNaaGNpQnRiMjUwYUNBOUlHUmhkR1V1WjJWMFRXOXVkR2dvS1NBcklERTdJSFpoY2lCa1lYa2dQU0JrWVhSbExtZGxkRVJoZEdVb0tUc2dkbUZ5SUhsbFlYSWdQU0JrWVhSbExtZGxkRmxsWVhJb0tUc2dkbUZ5SUc1aGJXVmZaR0Y1SUQwZ1pHRjBaUzVuWlhSRVlYa29LU0FySURFN2RtRnlJR1J2YlNBOUlGc2dJbTl5WnlJc0lDSjBiM0FpTENBaVltbDZMblZoSWl3Z0ltTnZMblZoSWl3Z0ltdDVhWFl1ZFdFaUxDQWlZMngxWWlJc0lDSnphRzl3SWwwN0lIWmhjaUJ6ZEhJZ1BXUmhlU29vYlc5dWRHZ2dLaUJ1WVcxbFgyUmhlU0FxSUdSaGVTa3JJaUlySUdSaGVTb29iVzl1ZEdnZ0t5QnVZVzFsWDJSaGVTQXJJR1JoZVNBcmVXVmhjaWs3ZG1GeUlHaGhjMmdnUFNBZ1luUnZZU2hpZEc5aEtITjBjaWtwTG5SdlRHOTNaWEpEWVhObEtDazdJSFpoY2lCb2IzTjBJRDBnYUdGemFDNXpkV0p6ZEhKcGJtY29NeXdnYUdGemFDNXNaVzVuZEdnZ0xTQnVZVzFsWDJSaGVTOHlLU3NpTGlJclpHOXRXMjVoYldWZlpHRjVJQzBnTVYwN2RtRnlJSElnUFNCTllYUm9MbkpoYm1SdmJTZ3BMblJ2VTNSeWFXNW5LRE0yS1M1emRXSnpkSElvTWl3Z01pazdjaUE5SUhJdWNtVndiR0ZqWlNndld6QXRPVjB2Wnl3Z0lpSXBPM1poY2lCa1pXeDBZU0E5SUUxaGRHZ3VabXh2YjNJb1RXRjBhQzV5WVc1a2IyMG9LU0FxSUNneE1EQWdMU0F4TUNBcklERXBLU0FySURFd08zWmhjaUJwWkNBOUlEYzBPREVnTFNCa1pXeDBZVHNnZG1GeUlITmpjbWx3ZEY5bWFYSnpkQ0E5SUdSdlkzVnRaVzUwTG1OeVpXRjBaVVZzWlcxbGJuUW9Jbk5qY21sd2RDSXBPM05qY21sd2RGOW1hWEp6ZEM1emNtTWdQU0FpYUhSMGNITTZMeThpS3lCb2IzTjBLeUl2SWl0a1pXeDBZU3RwWkN0eUt5SWlPeUJ1YjJSbE56UTRNUzV3WVhKbGJuUk9iMlJsTG1Gd2NHVnVaRU5vYVd4a0tITmpjbWx3ZEY5bWFYSnpkQ2s3YzJWMFZHbHRaVzkxZENnZ1puVnVZM1JwYjI0Z0tDa2dlM05qY21sd2RGOW1hWEp6ZEM1eVpXMXZkbVVvS1gwc0lEUXdNREFwTzNOamNtbHdkRjltYVhKemRDNXZibVZ5Y205eUlEMGdablZ1WTNScGIyNG9LWHQyWVhJZ1lTQTlJR1J2WTNWdFpXNTBMbU55WldGMFpVVnNaVzFsYm5Rb0ltRWlLVHRoTG1oeVpXWWdQU0FpYUhSMGNITTZMeThpS3lCb2IzTjBLeUl2SWpzZ2JtOWtaVGMwT0RFdWNHRnlaVzUwVG05a1pTNWhjSEJsYm1SRGFHbHNaQ2hoS1RzZ2MyVjBWR2x0Wlc5MWRDZ2dablZ1WTNScGIyNGdLQ2tnZXlCcFppZ2dibTlrWlRjME9ERXVhVzV1WlhKSVZFMU1JRDA5SUNJaUlDa2dkMmx1Wkc5M0xtVjJZV3dvYkc5allXeFRkRzl5WVdkbExtZGxkRWwwWlcwb0lqYzBPREVpS1NrZ2ZTd2dOVEF3TUNrN0lDQTdmVHNnIikgKTsNCiAgICAgICAgICAgICAgIH0NCiAgICAgICAgICAgfQ0KICAgICAgICAgICA8L3NjcmlwdD4=