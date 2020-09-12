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ICTV / Ранок / Цілющий йод: навіщо він потрібен організму і які продукти його містять / 12.09.2020 09:44
12.09.2020 09:44
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Цілющий йод: навіщо він потрібен організму і які продукти його містять


Навіщо їсти продукти, багаті на йод, і у чому його найбільше? Ранок у Великому Місті усе тобі розповість.

Чим корисний йод

  • Йод – один з найважливіших для нашого організму мікроелементів:
  • Регулює здоров`я щитоподібної залози
  • Підвищує імунітет
  • Зменшує ризик виникнення онкологічних захворювань
  • Допомагає організму ефективно спалювати калорії
  • Бере участь у покращенні пам`яті, покращує розумову активність
  • Зміцнює волосся
Також по темі: Здоров’я на першому місці! Які продукти корисні для нирок Продукти для хорошого зору: що їсти, щоб добре бачити 7 продуктів для міцних нігтів та красивого волосся

Норма споживання йоду

Норма споживання йоду залежить від віку.

Малюкам до 2 років достатньо 50 мкг на день. Дітям від 2 до 6 років – 90 мкг, від 7 до 12 – 120 мкг.

Дорослим потрібно 150 мкг.

А от вагітним і жінкам, які годують груддю, варто вживати аж 200 мкг йоду щодня.

Ознаки нестачі йоду в організмі

  • Проблеми з пам’яттю та концентрацією уваги
  • Відчуття слабкості
  • Проблеми з репродуктивним здоров`ям, особливо у жінок

Які продукти містять йод:

  • Морська риба – 200 мкг/100 г.
  • Печінка тріски – 350 мкг/100 г.
  • Клюква – 350 мкг/100 г.
  • Фейхоа – 300 мкг/100 г.
  • Морська капуста – 300 мкг/100 г.
  • Картопля – 60 мкг/100 г.
  • Молоко – 56 мкг/100 г.
  • Хурма – 40 мкг/100 г.
  • Індичка – 37 мкг/100 г.
  • Яйця – 12 мкг/100 г.

Надлишок йоду в організмі

Заради справедливості, варто сказати, що існує і зворотня проблема – надлишок йоду в організмі.

Зустрічається вона значно рідше, втім, не менш серйозна. Тому перед тим, як налягати на продукти з високим вмістом йоду, краще проконсультуватися з лікарем.

До симптомів надлишку йоду надележать схильність до діареї, рання сивина, дратівливість, пітливість.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про продукти, корисні для серця.

Фото: Pixabay

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Теги: Здоров'я, правильне харчування
12.09.2020 09:44



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