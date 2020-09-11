Як створити приємне враження: 10 дієвих порад

У житті існують ситуації, коли нам вкрай важливо створити приємне перше враження на співбесідника. Але як це зробити, не граючи на публіку і не втрачаючи власного «я»?
Ранок у Великому Місті зацікавився цією проблемою, проаналізував поради психологів – і готовий розповісти тобі, як подобатися людям.
Як створити приємне перше враження
Будь собою
Не намагайся грати роль того, ким ти насправді не є.
У більшості випадків це виглядає неприродньо і зчитується іншими людьми як нещирість.
Не метушись
Намагайтеся не хвилюватись і стежити за рухами та темпом мовлення.
Річ у тім, що нервозність часто змушує нас говорити швидко і невиразно. Тож «дзвіночки» миттєво викриють твою невпевненість у собі й залишать не найкращі враження.Також по темі: Як правильно казати "ні": поради психолога Як змінити своє життя та знайти баланс: поради психолога Як позбутися комплексів і полюбити себе: поради психолога
Дивись в очі
Людина, яка під час розмови сміливо дивиться в очі співбесіднику, а не сором’язливо втуплює очі в підлогу – викликає більше довіри.
Тому не бійся встановлювати візуальний контакт. Це піде тобі лише на користь.
Називай по імені
Намагайся запам’ятовувати імена нових знайомих.
Доведений факт: людині приємно чути звук свого імені.
Тож коли вас комусь представили, повтори ім`я вголос. Наприклад, скажи: Приємно познайомитися, Сергій.
Шукай, що у вас спільного
Шукай точки дотику зі співбесідником. Чим більше «ниточок» тебе пов’язує зі людиною, тим більше симпатії ти в неї викликаєш.
Можливо, у вас є спільні знайомі, інтереси, чи, наприклад, ви з одного міста?
Уся ця інформація допоможе знайти теми для розмови, цікаві вам обом.
Прийми відкриту позу
Намагайся уникати закритих поз.
Не схрещуй руки та ноги, не сутулься, а тіло та голову розверни до людини, з якою розмовляєш.
Посміхайся щиро
Якщо ти посміхаєшся тільки губами, це виглядає нещиро. Адже справжня посмішка завжди підсвічує все обличчя, а особливо – очі.
Тож смійся щиро. А якщо не смішно – то краще не силуй себе і не зображуй вдавану посмішку.
Цікався співбесідником
Дай можливість іншій людині говорити про себе.
От тільки цікавитися співбесідником треба по-справжньому. Тож поставивши запитання – уважно слухай відповідь.
Якщо ж людина відчує, що насправді тобі зовсім не цікаво те, що вона розповідає, то запише це тобі в мінус.
Уникай нетактовних питань
А скільки вам років? Як, і ще не одружена? А дітей коли? А заробляєте скільки?
Подібні питання недоречно ставити навіть близьким друзям.
А якщо почати з них нове знайомство – на спілкуванні одразу можна ставити жирний хрест.
Якщо ж співбесідник виявиться прямою та впевненою в собі людиною – можна ще й отримати різку відповідь.
Обережно с парфумами
Так, це не жарт. Зіпсувати перше враження можуть навіть парфуми.
Запах, який ти так обожнюєш, іншій людині може здатися неприємним. Чи навіть викликати в неї алергію.
Тож намагайся не переборщити та уникай занадто різких ароматів.
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