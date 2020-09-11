Ніжні та красиві нігті! Ідеї для модного осіннього манікюру

Літо добігає кінця, а це означає, що модний манікюр на осінь 2020 стане актуальним питанням. Саме тому Ранок у Великому Місті вирішив підготуватися заздалегідь і відшукати для тебе ТОП спокусливих ідей. Вони уже чекають на твою оцінку нижче.

Модний манікюр на осінь 2020

Нюдовий або натуральний

Як не дивно, але саме таким буде тренд осіннього сезону. Нігті повинні виглядати максимально природними і при цьому доглянутими.

Для такого манікюру ідеально підходить пісочний лак або ж відтінки пастельних тонів. До того ж можна додавати різні геометричні фігури.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Салон краси м. Ірпінь (@dream_in_style_lrpin) 7 Авг 2020 в 7:05 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Яна Шеремет | Манікюр • Брови (@yanail_brow) 19 Июл 2020 в 7:19 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Вікторія- майстер манікюру???????? (@_diamond_nails_studio_) 5 Авг 2020 в 9:45 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ОНЛАЙН КУРСЫ ПО МАНИКЮРУ (@tanyagordiyenko) 21 Июл 2020 в 3:22 PDT

Некласичний французький манікюр

Мода не стоїть на місці. Адже цьогоріч класичний французький манікюр дещо «оживили» і дозволили розігратися фантазії.

Ось кілька прикладів того, як ти можеш поекспериментувати на власних нігтиках.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Гель-лак Нарва (@akulova.beauty) 10 Авг 2020 в 3:36 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от lnogotok (@lnogotok) 10 Авг 2020 в 3:28 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Маникюр, идеи для ваших???? (@idei_n_o_g_t_i) 10 Авг 2020 в 3:03 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наращивание (гель), ШеллакНск (@elenaruban_nails) 10 Авг 2020 в 2:16 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Маникюр|Тула (@kiselka_nail) 10 Авг 2020 в 1:30 PDT

Однотонний синій

Як не крути, але головним кольором 2020-го року назвали саме класичний синій. Ти можеш зробити як однотонний манікюр, так і додати елементи на свій смак.

Це можуть бути крапельки або різні геометричні фігури: полоски, квадрати, трикутники. Головне — у всьому мати міру.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАНИКЮР ????ПЕДИКЮР???? (@idei_n_o_g_o_t_k_o_v) 30 Янв 2020 в 10:27 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Аппаратный маникюр Минск (@hill_nails) 8 Авг 2020 в 10:42 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от САЛОН КРАСОТЫ ЛЮБЕРЦЫ (@bliss_salon_beauty) 8 Авг 2020 в 1:48 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Маникюр СПБ Василеостровская (@manikvpitere) 5 Авг 2020 в 10:03 PDT

Манікюр із градієнтом

Його ще називають омбре. Він однозначно буде ідеальним варіантом для красунь, які не люблять, щоб було «просто».

Такі нігті привертають до себе увагу, ідеально підходять до повсякденного одягу і гармонійно виглядають із сукнями.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лампы Лупы, Лампа-лупа (@lampa_lupa) 10 Авг 2020 в 2:38 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алёна Гичко (@alyonkagichko) 9 Авг 2020 в 1:33 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Маникюр Кострома (@tatyana_nail_) 9 Авг 2020 в 7:10 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Студия Красоты PERLAMUTR (@perlamutr_msk) 9 Авг 2020 в 6:20 PDT

Актуальні кольори для осіннього манікюру

Кольорова гама неймовірно широка, однак саме до актуальних осінніх відтінків 2020-го року відносять: мальвово-червоний, янтарно-помаранчевий, класичний синій, пісочний, жовто-зелений з лаймовим підтоном, ультрамариново-зелений, відтінок персикової нуги, обпаленої червоної цегли, бузково-фіолетовий та оливковий хакі.

Тепер ти знаєш, що можнна зробити зі своїми нігтями вже цієї осені. Користуйся нашими порадами та читай наступні матеріали.

Нагадаємо, раніше ми показували, який можна зробити манікюр на короткі нігті.

Алла Гичка

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