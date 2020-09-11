Геній атмосферних фільмів: ТОП-5 найкращих стрічок Вуді Аллена

Фільми Вуді Аллена – атмосферні, глибокі та, без сумніву, геніальні. Легкі, але не порожні. Ти дивишся їх на одному диханні, але в пам`яті вони залишаються на довгі роки.

Аллен вміє «чіпляти» глядача навіть простими, на перший погляд сюжетами.

А стиль маестро можна легко впізнати по кольорах, кадрах, музичному оформленню та особливому шарму його фільмів.

Вуді Аллену 84 роки, але він продовжує знімати кіно. На його рахунку – 4 Оскари й десятки інших престижних нагород.

Та головне не це. Головне, на нашу думку, це любов мільйонів глядачів в усьому світі.

Ранок у Великому Місті вирішив згадати, які фільми талановитого режисера вразили нас найбільше.

Якщо ти ще не знайомий/а з його творчістю – радимо подивитись щось із нашого списку.

ТОП-5 фільмів Вуді Аллена

Вікі Крістіна Барселона

Рік випуску: 2008

Рейтинг IMDB: 7.1

Фільм американо-іспанського виробництва вийшов на великі екрани 2008 року.

За сюжетом, американки Вікі та Крістіна їдуть на літо до Барселони. У кожної дівчини – свої плани на майбутнє та кардинально різні погляди на життя.

Вікі цілеспрямована, планує скоро вийти заміж і знає, до чого прагне. А от Крістіна лише шукає себе – як у роботі, так і в особистому житті. Та один вечір змінив їх обох…

Окрім майстерно відтвореного колориту Іспанії, стрічка підкорює і акторським складом.

Харизматичний Хав’єр Бардем, спокуслива Скарлетт Йоханссон, романтична Ребекка Холл та пристрасна Пенелопа Крус – хіба такий квартет може залишити байдужим? Ну, власне, може когось і може, але нас – не залишив 🙂

Опівночі в Парижі

Рік випуску: 2011

Рейтинг IMDB: 7.7

Стрічка Північ у Парижі занурює в богемну атмосферу Франції 1920-х років.

Письменник та безнадійний романтик разом із нареченою приїжджає до Парижу з Америки. І несподівано потрапляє… в минуле століття.

Там він опиняється у творчій «тусовці», знайомиться з Пікассо, Фіцджеральдом, Хемінгвеєм, Далі та іншими геніями.

Більше того, він закохується у француженку, яка приїхала в Париж вивчати мистецтво моди разом із Коко Шанель…

Тож перед чоловіком стає складний вибір: назавжди залишитися в романтичному світі минулого чи повернутися до звичних буднів XXI століття.

Який вибір він зробить?..

Магія місячного сяйва

Рік випуску: 2014

Рейтинг IMDB: 6.5

Фільм Магія місячного сяйва – це витончена романтична комедія. Після неї тобі одразу схочеться вирушити на Лазурний берег Франції, де і відбуваються події. Або – повірити в дива. Або хоча б просто закохатися J

У центрі подій – талановитий акторський дует Емми Стоун і Коліна Ферта.

Англійського ілюзіоніста Стенлі просять вивести на чисту воду гарненьку рудоволосу аферистку (чи ні?..) Софі, яка начебто вміє спілкуватися з духами померлих.

Чоловік робить усе можливе, щоб її викрити, але в якийсь момент і сам починає вірити дівчині.

То хто ж, вона, Софі? Майстерна шахрайка чи справжній медіум?

Приголомшливо красиві пейзажі французької Рів`єри, стиль 20-х років XX століття, філософські діалоги, талановиті режисер та актори – усе це зробило стрічку якщо не геніальною, то, принаймні, гідною уваги. Тож до перегляну однозначно рекомендуємо.

Матч-пойнт

Рік випуску: 2005

Рейтинг IMDB: 7.6

Матч-пойнт – один із найсильніших фільмів Вуді Аллена. Він знятий у нетиповому для режисера жанрі кримінальної драми.

Стрічка розповідає про відомого колись тенісиста, який уже завершив кар’єру і відчуває: в його житті настала криза.

З часом Кріс бере себе в руки, знаходить нову роботу, вигідно одружується за розрахунком. Та усі його плани ламає… кохання. Чоловік заводить роман на строні – і все його життя знову летить шкереберть…

У результаті головний герой скоює злочин і робить усе, щоб приховати сліди.

Що на нього чекає – каяття, прощення, суворе покарання? Дізнаємося з фільму.

Енні Холл

Рік випуску: 1977

Рейтинг IMDB: 8.0

Почнемо з того, що лірична комедія Енні Холл отримала одразу 4 статуетки Оскар. А в головній ролі знявся сам Вуді Аллен. Гадаємо, цих двох фактів уже достатньо для того, щоб додати цю стрічку в свій вотч-лист.

Дія фільму відбувається в Нью-Йорку. Картина розповідає про водночас пристрастний, зворушливий і дещо дивний роман між стендап-коміком з нервовими розладами і талановитою співачкою.

Він – єврей, якому скрізь ввижаються антисемітські змови. Вона – романтична красуня з відмінним почуттям гумору.

Такі несхожі. Чим же завершиться їхня історія кохання? Відповідь відшукаєш у фільмі.

Нагадаємо, раніше ми публікували список найкращих фільмів з Томом Крузом.

Аліна Литвиненко

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