Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV / Ранок / Арганова олія для шкіри та волосся: чим вона корисна? / 11.09.2020 18:50
11.09.2020 18:50
Поділитися

Арганова олія для шкіри та волосся: чим вона корисна?

Фото: Unsplash

Напевно, ти вже неодноразово чула про арганову олію. Її часто використовують у косметичних цілях для волосся та шкіри. Ранок у Великому Місті готовий розповісти тобі про її корисні властивості. Усе – читай нижче.

Корисні властивості косметичної арганової олії

Річ у тім, що цю диво-олію виготовляють із плодів арганового дерева. Відповідно, вона не містить шкідливих речовин, а лише натуральні. А ще цей косметичний засіб підходить абсолютно до всіх типів шкіри. І ось список її корисних властивостей:

  • арганова олія містить вітаміни Е, А та жирні кислоти;
  • її можна використовувати замість бальзаму для губ у холодну пору року;
  • глибоко очищає шкіру і при цьому не забиває пори. Варто лише нанести кілька крапель на обличчя і повільно розтерти, але перед цим слід вмитися;
  • перешкоджає старінню;
  • ідеально зволожує шкіру. Можна наносити як у чистому вигляді, так і додавати у крем;
  • зменшує дрібні зморшки;
  • має протизапальні властивості;
  • усуває проблему посічених кінчиків;
  • робить волосся шовковистим і не обтяжує його.
Також по темі: Чим корисна для організму лляна олія ТОП-5 корисних властивостей оливкової олії Рідке золото: корисні властивості соняшникової олії

Що ж, тепер ти знаєш усе про користь арганової олії. Користуйся порадами і читай наступні наші матеріали.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чим корисна альгінатна маска для обличчя, і як її зробити в домашніх умовах.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: арганова олія, волосся, корисні властивості, косметичний засіб, шкіра
11.09.2020 18:50



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати