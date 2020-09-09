Зелені ліки: 5 корисних властивостей брокколі

Які корисні властивості має капуста брокколі? Кому потрібно обов`язково включити її до раціону, а кому – не варто вживати цей овоч? Ранок у Великому Місті розібрався і зараз усе тобі розповість.
Брокколі – дуже яскравий і зовнішньо привабливий різновид капусти. Він має нейтральний, ненав`язливий смак, тому чудово поєднується з більшістю продуктів.
Ця капуста містить цілу гамму вітамінів (А, В9, С, К) та мікроелементів (фосфор, калій, кальцій, магній, залізо). А також купу незамінних амінокислот та органічних сполук.
Корисні властивості брокколі
Захищає від онкології
У брокколі міститься рекордна кількість органічної сполуки сульфорафан, яка допомагає запобігти раку.
Щоб отримати максимальну користь, дотримуйся двох правил:
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- Аби сульфорафан добре засвоївся організмом, ретельно пережовуй капусту, а не ковтай її великими шматками.
- Щоб повністю зберегти користь брокколі, її не можна варити в окропі – лише готувати на пару або їсти в сирому вигляді. Високі температури руйнують велику частину корисних речовин.
Знижує рівень шкідливого холестерину
Брокколі стане твоєю вірною помічницею, якщо потрібно знизити рівень холестерину в крові.
Як це працює?
У капусті міститься багато клітковини, яка зв`язує холестерин та виводить його з організму. Результат – чисті судини та гарне самопочуття.
Оздоровлює серцево-судинну систему
На ефективній боротьбі з холестерином користь брокколі для серцево-судинної системи не закінчується.
Завдяки сульфорафану, овоч чинить протизапальну дію та не дає розвиватися небезпечним атеросклеротичним бляшкам.
Тож якщо введеш брокколі до свого раціону, серце і судини тобі точно подякують.
Захищає від катаракти
Брокколі часто входить до складу відновлювальної дієти при катаракті.
А все тому, що вона багата на речовини, корисні для сітківки та кришталика.
Чинить детокс-ефект
Через високий вміст сірки, вітаміну С та незамінних амінокислот, капуста брокколі є відмінним детоксикантом.
Вона виводить з організму вільні радикали та шлаки, очищує кров і кишечник.
Відтак, імунітет зміцнюється, а подагра, артрит, алергія та інші хвороби поступово проходять.
Кому не варто їсти брокколі – протипоказання
Брокколі не рекомендується вживати тим, хто має такі проблеми зі здоров`ям:
- Панкреатит
- Гастрит
- Порушення функції щитовидної залози
- Індивідуальна непереносимість.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості моркви.
Фото: Pixabay
Аліна Литвиненко
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09.09.2020 17:11
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