Календар риболова на вересень 2020 – коли добре клюватиме

Календар риболова на вересень допоможе отримати від відпочинку на природі не лише емоційне задоволення, але й приємний бонус у вигляді хорошого улову.
Завжди звіряйся з цим календарем – він підкаже, коли риба добре клюватиме.
Календар риболова на вересень 2020
Найкращий кльов: 6-8, 20-24 вересня
Хороший кльов: 5, 9, 10, 19, 25-27 вересня
Середній кльов: 11-14, 18, 28 і 29 вересня
Не клюватиме: 1-4, 15-17 і 30 вересня.
Які фактори впливають на кльов риби
На те, хорошим буде кльов риби, чи не дуже, впливає місячний цикл.
Молодий місяць чинить сприятливий ефект. Тож піти до річки чи озера зі снастями в цей час – хороша ідея. А от коли місяць іде на спад, великого улову чекати не варто.
Суттєво впливає на кльов і повний місяць. Тож вирушати на рибну ловлю в цей час немає особливого сенсу – все одно улову не буде.
Що стосується часу доби, то ідеально ловити рибу на світанку або на заході сонця. Саме в цей час вона находиться в активному стані і добре ловиться.
І ще важливий нюанс. Не бажано йти до річки чи озера, коли дме північний вітер.
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Тепер ти знаєш, коли буде добре клюватиме у вересні 2020 року. Користуйся календарем риболова та читай інші наші матеріали.
Нагадаємо, раніше ми публікували календар магнітних бур на вересень 2020.
Фото: Pixabay
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09.09.2020 17:35
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