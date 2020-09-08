Привітання коханому чоловіку з Днем Народження: проза, вірші та картинки

Найкращі привітання у віршах, прозі та картинках, які допоможуть тобі тепло і романтично привітати коханого чоловіка з Днем Народження.
Так, аби він відчув, що для тебе – найкращий у світі.
Привітання коханому чоловіку з Днем Народження
Привітання коханому з Днем Народження в прозі
Дорогий чоловік, з днем народження тебе! В першу чергу сьогодні я хочу тобі подякувати за безмежне терпіння і феноменальний спокій, за зворушливу турботу і справжню чоловічу ніжність, за неймовірне відчуття щастя і вічний вогонь нашої любові! Повір, ти найкращий чоловік на землі! А я, дякуючи тобі, найщасливіша жінка на світі! В це чудове свято просто побажаю тобі здійснення всіх твоїх найпотаємніших бажань та океан неймовірних можливостей! Нехай всі твої мрії і плани втілюються в життя!
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Любий мій, я вітаю тебе з днем народження та хочу побажати не втрачати своєї впевненості, сміливості, доброти душі та любові серця і залишатися надійним щитом нашою сім’ї, переможцем у будь-якій боротьбі. Будь міцний на здоров’я та щасливий усе життя.Також по темі: Теплі та оригінальні: привітання з Днем народження у прозі Красиві та незвичайні: привітання з Днем народження у віршах Оригінальні привітання з ювілеєм: вірші, проза та листівки
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Рідний мій чоловік! Сьогодні найщасливіший день для нас обох – твій день народження. Я від щирого серця бажаю, щоб на твоєму життєвому шляху не було перешкод, і щоранку було приємним. Нехай настрій буде завжди на висоті, адже твоя посмішка робить мене найщасливішою жінкою на всій земній кулі.
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Чудового чоловіка вітаю з днем народження. Нехай завжди вдається бути чесним із самим собою, ніколи не буде непорозумінь із близькими і сварок із друзями. Від душі бажаю стабільності і щастя в житті, впевненості у власних силах, удачі і гарного настрою.
Привітання коханому з Днем Народження у віршах
Мій любий, коханий, вітаю зі святом!
Хай буде життя твоє щастям багате,
Я завжди з тобою, я тільки для тебе,
Бо ти моє сонце, бо ти моє небо.
Ти сильний, ти мужній − таким залишайся,
З роками здоров’я лише набирайся,
В роботі будь першим, успішним та славним,
В сім’ї найкоханішим та бездоганним!
***
Я запалю для романтики свічки,
І в келихи вина я наллю.
Ти обіймеш так ніжно за плечі,
Мені так ласкаво скажеш «Люблю».
Ми удвох, і ніхто нам не потрібен,
День народження святкуємо твій.
Я задоволена тобою, своїм чоловіком,
Я пишаюся, мій коханий, з тобою.
***
Скільки б слів я не сказала,
Цього все одно замало,
Бо для мене ти — єдиний,
Мій коханий і мій милий!
Будь успішним і щасливим,
І веселим, жартівливим,
І бадьорим, і здоровим,
І красивим, чорнобровим!
Успіхів, удачі, щастя,
Все задумане хай вдасться.
Ти — моя міцна опора,
Завжди будь зі мною поруч!
***
Спасибі тобі, мій милий,
За те, що ти просто є.
Єдиний і неповторний!
Всіх плюсів твоїх не злічити.
Нехай життя тобі посміхається,
Здоров’я лише в гору йде,
Справи всі просто вирішуються,
І життя нехай річкою тече.
Вітаю тебе, коханий.
З днем народження, мій рідний!
Незрівнянний, незамінний.
Будь завжди щасливим зі мною!
Привітання коханому з Днем Народження – картинки і листівки
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Фото: Pixabay