Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV / Ранок / Привітання коханому чоловіку з Днем Народження: проза, вірші та картинки / 08.09.2020 10:22
08.09.2020 10:22
Поділитися

Привітання коханому чоловіку з Днем Народження: проза, вірші та картинки


Найкращі привітання у віршах, прозі та картинках, які допоможуть тобі тепло і романтично привітати коханого чоловіка з Днем Народження.

Так, аби він відчув, що для тебе – найкращий у світі.

Привітання коханому чоловіку з Днем Народження

Привітання коханому з Днем Народження в прозі

Дорогий чоловік, з днем народження тебе! В першу чергу сьогодні я хочу тобі подякувати за безмежне терпіння і феноменальний спокій, за зворушливу турботу і справжню чоловічу ніжність, за неймовірне відчуття щастя і вічний вогонь нашої любові! Повір, ти найкращий чоловік на землі! А я, дякуючи тобі, найщасливіша жінка на світі! В це чудове свято просто побажаю тобі здійснення всіх твоїх найпотаємніших бажань та океан неймовірних можливостей! Нехай всі твої мрії і плани втілюються в життя!

***

Любий мій, я вітаю тебе з днем народження та хочу побажати не втрачати своєї впевненості, сміливості, доброти душі та любові серця і залишатися надійним щитом нашою сім’ї, переможцем у будь-якій боротьбі. Будь міцний на здоров’я та щасливий усе життя.

Також по темі: Теплі та оригінальні: привітання з Днем народження у прозі Красиві та незвичайні: привітання з Днем народження у віршах Оригінальні привітання з ювілеєм: вірші, проза та листівки

***

Рідний мій чоловік! Сьогодні найщасливіший день для нас обох – твій день народження. Я від щирого серця бажаю, щоб на твоєму життєвому шляху не було перешкод, і щоранку було приємним. Нехай настрій буде завжди на висоті, адже твоя посмішка робить мене найщасливішою жінкою на всій земній кулі.

***

Чудового чоловіка вітаю з днем народження. Нехай завжди вдається бути чесним із самим собою, ніколи не буде непорозумінь із близькими і сварок із друзями. Від душі бажаю стабільності і щастя в житті, впевненості у власних силах, удачі і гарного настрою.

квіти фото

Привітання коханому з Днем Народження у віршах

Мій любий, коханий, вітаю зі святом!

Хай буде життя твоє щастям багате,

Я завжди з тобою, я тільки для тебе,

Бо ти моє сонце, бо ти моє небо.

 

Ти сильний, ти мужній − таким залишайся,

З роками здоров’я лише набирайся,

В роботі будь першим, успішним та славним,

В сім’ї найкоханішим та бездоганним!

***

Я запалю для романтики свічки,

І в келихи вина я наллю.

Ти обіймеш так ніжно за плечі,

Мені так ласкаво скажеш «Люблю».

 

Ми удвох, і ніхто нам не потрібен,

День народження святкуємо твій.

Я задоволена тобою, своїм чоловіком,

Я пишаюся, мій коханий, з тобою.

торт

***

Скільки б слів я не сказала,

Цього все одно замало,

Бо для мене ти — єдиний,

Мій коханий і мій милий!

 

Будь успішним і щасливим,

І веселим, жартівливим,

І бадьорим, і здоровим,

І красивим, чорнобровим!

 

Успіхів, удачі, щастя,

Все задумане хай вдасться.

Ти — моя міцна опора,

Завжди будь зі мною поруч!

***

Спасибі тобі, мій милий,

За те, що ти просто є.

Єдиний і неповторний!

Всіх плюсів твоїх не злічити.

 

Нехай життя тобі посміхається,

Здоров’я лише в гору йде,

Справи всі просто вирішуються,

І життя нехай річкою тече.

 

Вітаю тебе, коханий.

З днем народження, мій рідний!

Незрівнянний, незамінний.

Будь завжди щасливим зі мною!

Привітання коханому з Днем Народження – картинки і листівки

З Днем Народження Картинка З Днем Народження Картинка З Днем Народження Картинка

Нагадаємо, раніше ми публікували найкращі привітання з ювілеєм.

Фото: Pixabay

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: привітання
08.09.2020 10:22



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати