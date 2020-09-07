Солодкий кероб: що це за продукт, і чим він кращий за шоколад

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А ти вже знаєш про існування продукту кероб? Це унікальний гіпоалергенний суперфуд, який має лікувальні властивості і з легкістю може замінити гарячий шоколад чи какао. Ранок у Великому Місті готовий розповісти тобі більше. Усе найцікавіше – читай у матеріалі.
Що таке кероб
Кероб – солодкий коричневий порошок. Його роблять із сушених стручків ріжкового дерева. З нього можна приготовити напій на молоці, який чудово підійде для любителів смачненького.
По-перше, порошок уже солодкий. А це означає, що цукор додавати не доведеться. А, по-друге, кероб не зіпсує твою фігуру. До того ж, він дуже корисний для всього організму.
Корисні властивості керобу
Порошок містить вітаміни А, B, D, Е, а також кальцій, калій, залізо, магній та фосфор;
Знижує рівень холестерину у крові;
Не містить кофеїну і теоброміну. Тобто напій не шкідливий особам із підвищеним тиском;
Стимулює викид гормонів задоволення;
Стабілізує тиск;
Заспокоює нервову систему та нормалізує сон;
Корисний тим, хто має висипи на тілі;
Дбає про волосся;
Надає бадьорості;
Містить мало калорій.
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Отож, тепер ти знаєш, що робити, коли дуже хочеться солодкого. Натуральний кероб принесе не лише задоволення, але й масу користі.
Заварюй порошок на основі молока, як какао, додавай ваніль, корицю чи мускатний горіх за смаком і насолоджуйся моментом!
Нагадаємо, раніше ми розповідали,
чим корисна обліпиха. Алла Гичка
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07.09.2020 13:45
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