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ICTV / Ранок / Солодкий кероб: що це за продукт, і чим він кращий за шоколад / 07.09.2020 13:45
07.09.2020 13:45
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Солодкий кероб: що це за продукт, і чим він кращий за шоколад

Фото: Unsplash

А ти вже знаєш про існування продукту кероб? Це унікальний гіпоалергенний суперфуд, який має лікувальні властивості і з легкістю може замінити гарячий шоколад чи какао. Ранок у Великому Місті готовий розповісти тобі більше. Усе найцікавіше – читай у матеріалі.

Що таке кероб

Кероб – солодкий коричневий порошок. Його роблять із сушених стручків ріжкового дерева. З нього можна приготовити напій на молоці, який чудово підійде для любителів смачненького.

По-перше, порошок уже солодкий. А це означає, що цукор додавати не доведеться. А, по-друге, кероб не зіпсує твою фігуру. До того ж, він дуже корисний для всього організму.

Корисні властивості керобу

  • Порошок містить вітаміни А, B, D, Е, а також кальцій, калій, залізо, магній та фосфор;
  • Знижує рівень холестерину у крові;
  • Не містить кофеїну і теоброміну. Тобто напій не шкідливий особам із підвищеним тиском;
  • Стимулює викид гормонів задоволення;
  • Стабілізує тиск;
  • Заспокоює нервову систему та нормалізує сон;
  • Корисний тим, хто має висипи на тілі;
  • Дбає про волосся;
  • Надає бадьорості;
  • Містить мало калорій.
Також по темі: Корисні властивості слив: чому їх варто споживати і в якій кількості Чим замінити шкідливі продукти: список корисних аналогів ТОП 5 корисних властивостей дині

Отож, тепер ти знаєш, що робити, коли дуже хочеться солодкого. Натуральний кероб принесе не лише задоволення, але й масу користі.

Заварюй порошок на основі молока, як какао, додавай ваніль, корицю чи мускатний горіх за смаком і насолоджуйся моментом!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чим корисна обліпиха.

Алла Гичка

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Теги: кероб, корисні властивості, напій, порошок
07.09.2020 13:45



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