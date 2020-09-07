Що варто знати про токсичні стосунки, і як із них вийти

Стосунки іноді бувають токсичними! Щоправда, ми не завжди це розуміємо. Саме тому Ранок у Великому Місті поспілкувався з експертом і вирішив розповісти деякі делікатні моменти, які підкажуть, що час все добре обміркувати.

Як розпізнати токсичні стосунки

А починалося усе, як у казці! Так кажуть пари, в яких уже давно кохання переросло в токсичні стосунки. Уже немає романтики, лишилися лише сварки, емоційне насильство, а, можливо, присутні й бійки.

– Токсичними називають стосунки, в яких один або обидва партнери мають негативний вплив на іншого. Сюди відносять фізичне, сексуальне чи психологічне насильство, – прокоментував практикуючий психолог Павло Обривкін.

За словами експерта, психологічне насилля може бути явним, яке проявляється у вигляді принижень, образ чи погроз, так і прихованим – неприємні жарти в вашу сторону чи негативні висловлювання про вас.

Маніпуляція партнером

Існує таке явище як газлайтінг – метод психологічної маніпуляції. Його метою є змусити людину сумніватися в адекватності її сприйняття навколишнього світу.

– Жертва в таких стосунках дозволяє подібне поводження з собою через відчуття власної слабкості та нікчемності або ж переконана, що заслуговує на це, – додав психолог.

Також виникають ситуації, коли людина розуміє, що її партнер діє токсично, але залишається у стосунках лише тому, що вірить у зміни. Однак, зазвичай, вони не відбуваються!

Тому, якщо партнер ставиться до вас агресивно, б’є, принижує, часто маніпулює – варто тікати! Однак бувають і інші випадки, коли ще можна зберегти стосунки.

Що робити, коли потрапили у токсичні стосунки

Психолог Павло Обривкін переконує, що і в багатьох навіть хороших стосунках може існувати елемент токсичності. Для подолання цієї проблеми він рекомендує партнерам розбиратись у причинах разом або ж звернутись до сімейного психолога.

– Також дієвий варіант – самостійно звернутись до психолога чи психотерапевта і розібратись у тому, чому ви дозволяєте так ставитись до себе, і як правильно відстоювати власні рамки й перешкоджати такому впливу по відношенню до вас, – зазначив експерт.

Основні поради психолога

Якщо партнер не бачить проблем у своїй негативній поведінці, не бажає нічого змінювати й продовжує токсично на вас впливати, то є сенс припинити ці стосунки.

Якщо припинити їх заважає матеріальна залежність від партнера, то варто працювати в напрямку фінансової незалежності.

Якщо заважає психологічна залежність, то варто звернутись до психолога чи психотерапевта.

Часто перепоною стає наявність спільного майна чи дітей. Будьте впевнені, що роздільне проживання батьків менш шкідливе для дитини, ніж життя в межах токсичних стосунків.

У випадку, якщо стосунки становлять небезпеку для життя чи здоров’я, то необхідно звернутись у спеціальні організації, які займаються допомогою жертвам насильства.

– Можливо, доведеться змінити місце проживання для уникнення контакту з абьюзером. Однак вам потрібно працювати над собою, щоб зрозуміти причини: чому ви потрапили в такі стосунки, і як в подібні стосунки не вступати, – наголосив Павло Обривкін.

І головне…

У будь-якому випадку варто чітко зрозуміти, що наявна проблема сама по собі нікуди не зникне. На неї необхідно звернути увагу і чимшвидше вирішити.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як розпізнати токсичну людину.

Алла Гичка

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