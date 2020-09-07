Що варто знати про токсичні стосунки, і як із них вийти

Стосунки іноді бувають токсичними! Щоправда, ми не завжди це розуміємо. Саме тому Ранок у Великому Місті поспілкувався з експертом і вирішив розповісти деякі делікатні моменти, які підкажуть, що час все добре обміркувати.
Як розпізнати токсичні стосунки
А починалося усе, як у казці! Так кажуть пари, в яких уже давно кохання переросло в токсичні стосунки. Уже немає романтики, лишилися лише сварки, емоційне насильство, а, можливо, присутні й бійки.
– Токсичними називають стосунки, в яких один або обидва партнери мають негативний вплив на іншого. Сюди відносять фізичне, сексуальне чи психологічне насильство, – прокоментував практикуючий психолог Павло Обривкін.
За словами експерта, психологічне насилля може бути явним, яке проявляється у вигляді принижень, образ чи погроз, так і прихованим – неприємні жарти в вашу сторону чи негативні висловлювання про вас.
Маніпуляція партнером
Існує таке явище як газлайтінг – метод психологічної маніпуляції. Його метою є змусити людину сумніватися в адекватності її сприйняття навколишнього світу.
– Жертва в таких стосунках дозволяє подібне поводження з собою через відчуття власної слабкості та нікчемності або ж переконана, що заслуговує на це, – додав психолог.
Також виникають ситуації, коли людина розуміє, що її партнер діє токсично, але залишається у стосунках лише тому, що вірить у зміни. Однак, зазвичай, вони не відбуваються!
Тому, якщо партнер ставиться до вас агресивно, б’є, принижує, часто маніпулює – варто тікати! Однак бувають і інші випадки, коли ще можна зберегти стосунки.
Що робити, коли потрапили у токсичні стосунки
Психолог Павло Обривкін переконує, що і в багатьох навіть хороших стосунках може існувати елемент токсичності. Для подолання цієї проблеми він рекомендує партнерам розбиратись у причинах разом або ж звернутись до сімейного психолога.
– Також дієвий варіант – самостійно звернутись до психолога чи психотерапевта і розібратись у тому, чому ви дозволяєте так ставитись до себе, і як правильно відстоювати власні рамки й перешкоджати такому впливу по відношенню до вас, – зазначив експерт.
Основні поради психолога
- Якщо партнер не бачить проблем у своїй негативній поведінці, не бажає нічого змінювати й продовжує токсично на вас впливати, то є сенс припинити ці стосунки.
- Якщо припинити їх заважає матеріальна залежність від партнера, то варто працювати в напрямку фінансової незалежності.
- Якщо заважає психологічна залежність, то варто звернутись до психолога чи психотерапевта.
- Часто перепоною стає наявність спільного майна чи дітей. Будьте впевнені, що роздільне проживання батьків менш шкідливе для дитини, ніж життя в межах токсичних стосунків.
- У випадку, якщо стосунки становлять небезпеку для життя чи здоров’я, то необхідно звернутись у спеціальні організації, які займаються допомогою жертвам насильства.
– Можливо, доведеться змінити місце проживання для уникнення контакту з абьюзером. Однак вам потрібно працювати над собою, щоб зрозуміти причини: чому ви потрапили в такі стосунки, і як в подібні стосунки не вступати, – наголосив Павло Обривкін.
І головне…
У будь-якому випадку варто чітко зрозуміти, що наявна проблема сама по собі нікуди не зникне. На неї необхідно звернути увагу і чимшвидше вирішити.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як розпізнати токсичну людину.