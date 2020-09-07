5 простих способів обдурити голод

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Як обдурити голод і переконати організм у тому, що він насправді не хоче їсти? Є кілька хитрощів, які допоможуть тобі не переїдати – і при цьому не мучитися від голоду. Прості способи обдурити голод
Тільки зауваж: ці поради не повинні стати на заваді твоєму здоровому та збалансованому харчуванню. Вони потрібні лише для того, щоб не з’їсти зайвого. Тож зловживати ними на шкоду своєму організму – у жодному разі не можна.
Випий води
Найперша і найпростіша порада: захотілося їсти – випий склянку води або зеленого несолодкого чаю.
Рідина наповнить твій шлунок замість їжі – і відчуття голоду тимчасово зникне.
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Прийм и ванну
Дуже часто ми їмо не тому, що голодні, а тому, що заїдаємо стрес. Щоб не переїдати, просто зніми нервову напругу іншим способом.
Наприклад, прийти теплу ванну із заспокійливим аромамаслом м’яти або лаванди.
Ця приємна процедура тебе розслабить – і нічого «заїдати» вже не доведеться.
Почисть зуби і язик
Щоб пригнічити роботу смакових рецепторів, ретельно почисть язик і зуби. Пасту вибирай м’ятну.
Свіжий ментоловий присмак у роті допоможе обдурити голод: у мозок поступить сигнал, що ти тільки-тільки з’їв/ла щось смачненьке.
Зроби зарядку
Під час фізичної активності організм виділяє гормон адреналін, який пригнічує відчуття голоду.
Тож нескладна гімнастика між прийомами їжі – ще один здоровий спосіб менше їсти.
Уникай цукру
Цукор не лише відкладається на бочках сам по собі, але й збільшує відчуття голоду.
Тож у результаті ти з’їсти значно більше – і мрія про ідеальну фігуру так і залишиться мрією.
Крім того, прості вуглеводи (а цукор – саме такий) швидко засвоюються, тож солодкого перекусу вистачить максимум на годину. А потім тобі ще більше захочеться їсти.
Понюхай ваніль
Якщо тобі таки захотілося солодких смаколиків – вгамувати голод допоможе… запах ванілі.
Річ у тому, що це допомагає обдурити нашу рецептори – і мозок сприймає це так, наче ти справді з’їв/ла морозиво чи тістечко.
Взбивай піну
Дієвий спосіб обдурити голод – робити муси та смузі.
Збиваючи рідину, ми збільшуємо обсяг страви приблизно на 20%, а от калорійність залишається незмінною.
Таким чином ти зможеш наїстися меншою кількістю їжі – і не спожити зайвих калорій.
Нагадаємо, раніше ми публікували
список продуктів, які заважають схуднути.
Фото:
Pixabay
Аліна Литвиненко
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07.09.2020 12:22
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