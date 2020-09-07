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ICTV / Ранок / 5 простих способів обдурити голод / 07.09.2020 12:22
07.09.2020 12:22
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5 простих способів обдурити голод

Фото: Dreamstime

Як обдурити голод і переконати організм у тому, що він насправді не хоче їсти? Є кілька хитрощів, які допоможуть тобі не переїдати – і при цьому не мучитися від голоду.

Прості способи обдурити голод

Тільки зауваж: ці поради не повинні стати на заваді твоєму здоровому та збалансованому харчуванню. Вони потрібні лише для того, щоб не з’їсти зайвого. Тож зловживати ними на шкоду своєму організму – у жодному разі не можна.

Випий води

Найперша і найпростіша порада: захотілося їсти – випий склянку води або зеленого несолодкого чаю.

Рідина наповнить твій шлунок замість їжі – і відчуття голоду тимчасово зникне.

Також по темі: ТОП-3 розповсюджені міфи про схуднення Що їсти на сніданок, щоб схуднути: список продуктів Лікарі розповіли, які спеції допоможуть схуднути

Прийми ванну             

Дуже часто ми їмо не тому, що голодні, а тому, що заїдаємо стрес. Щоб не переїдати, просто зніми нервову напругу іншим способом.

Наприклад, прийти теплу ванну із заспокійливим аромамаслом м’яти або лаванди.

Ця приємна процедура тебе розслабить – і нічого «заїдати» вже не доведеться.

Почисть зуби і язик

електрична зубна щітка фото

Щоб пригнічити роботу смакових рецепторів, ретельно почисть язик і зуби. Пасту вибирай м’ятну.

Свіжий ментоловий присмак у роті допоможе обдурити голод: у мозок поступить сигнал, що ти тільки-тільки з’їв/ла щось смачненьке.

Зроби зарядку

Під час фізичної активності організм виділяє гормон адреналін, який пригнічує відчуття голоду.

Тож нескладна гімнастика між прийомами їжі – ще один здоровий спосіб менше їсти.

Уникай цукру

Цукор не лише відкладається на бочках сам по собі, але й збільшує відчуття голоду.

Тож у результаті ти з’їсти значно більше – і мрія про ідеальну фігуру так і залишиться мрією.

Крім того, прості вуглеводи (а цукор – саме такий) швидко засвоюються, тож солодкого перекусу вистачить максимум на годину. А потім тобі ще більше захочеться їсти.

Понюхай ваніль

Якщо тобі таки захотілося солодких смаколиків – вгамувати голод допоможе… запах ванілі.

Річ у тому, що це допомагає обдурити нашу рецептори – і мозок сприймає це так, наче ти справді з’їв/ла морозиво чи тістечко.

Взбивай піну

зелений смузі фото

Дієвий спосіб обдурити голод – робити муси та смузі.

Збиваючи рідину, ми збільшуємо обсяг страви приблизно на 20%,  а от калорійність залишається незмінною.

Таким чином ти зможеш наїстися меншою кількістю їжі – і не спожити зайвих калорій.

Нагадаємо, раніше ми публікували список продуктів, які заважають схуднути.

Фото: Pixabay

Аліна Литвиненко

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Теги: дієта, Здоров'я, схудення
07.09.2020 12:22



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