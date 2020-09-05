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ICTV / Ранок / ТОП-5 ознак невпевненої в собі людини / 05.09.2020 16:40
05.09.2020 16:40
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ТОП-5 ознак невпевненої в собі людини

Фото: Unsplash

Маєш комплекси? Це перша ознака невпевненої в собі людини. Хочеш дізнатися й інші пункти? Тоді рекомендуємо прочитати матеріал від Ранку у Великому Місті.

Ознаки невпевненої в собі людини

№1

Комплекси

Отож, це перша і, ймовірно, чи не найголовніша ознака невпевненої в собі людини. Аби її позбутися, варто полюбити себе: характер, тіло і відображення у дзеркалі.

Повір, те, що є для тебе комплексом, інші можуть і не помічати. Тому не варто зациклюватися на цьому. Кожна людина – прекрасна по-своєму.

№2

Довго приймаєш рішення

Ми знаємо, що ти боїшся помилитися, а тому довго приймаєш рішення. Не варто цього робити! Зазвичай, ми з перших секунд знаємо, чого хочемо. Тож іноді корисно вирішувати серцем, а не розумом.

У будь-якому разі все можна змінити: придбати іншу річ, знайти кращу роботу або ж попрощатися зі стосунками і почати пошуки того, хто буде тебе цінувати.

І ще одне: не лети до кожного за порадами, бо це буде не твій вибір, а суспільства.

№3

Боїшся відмовити

Казати «Ні», так само корисно як і погоджуватись. Але треба навчитися розуміти, де йти назустріч, а де казати тверде «Ні». Іноді люди користуються нами, як би грубо це не звучало.

Тому уважно придивися до тих, хто тебе оточує. Можливо, їм потрібна зовсім не дружба, а вигода?!

№4

Опущені плечі

Ця ознака говорить про бажання бути невидимим. Подумай, навіщо тобі ховатися? Світ такий прекрасний, щоб сидіти посторонь. Тому розправ плечі і впевнено дивися вперед.

№5

Тихо розмовляєш

Часто ми тихо розмовляємо, і зовсім не тому, що хтось спить. А тому, що боїмося висловити свою думку, і сказати бодай щось, аби доповнити розмову.

Боїмося виглядати безглуздо в очах інших. Боїмося, що скажемо не те, а потім вдома обдумуємо діалоги. Бувало таке? Це теж ознака невпевненості.

Також по темі: Як почати життя з чистого аркуша: ТОП-9 порад Як боротися з осінньою депресією? Вони повірили в себе: історії успішних людей з інвалідністю

Не бійся! Будь собою: кажи те, що думаєш, багато посміхайся і починай розмову з людиною, яка тобі ще не знайома.

Можливо, щоб стати впевненим у собі, тобі знадобиться не один рік. Але воно того варте. Позбавляйся невпевненості і вір у себе, коли інші не можуть!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як побороти депресію.

Алла Гичка

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Теги: корисні поради, невпевненість
05.09.2020 16:40



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