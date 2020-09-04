Гаряча кукурудза! Корисні властивості солодкого злака

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Корисні властивості кукурудзи, які роблять її не лише смачною, але й потрібною нашому організму.
Кукурузу люблять усі. Солодка, запашна, ледь притрушена сіллю для контрасту – вона є улюбленим смаколиком для дітей і дорослих. І, на відміну від цукерок і печива, несе організму користь, насичуючи його важливими вітаминами та мікроелементами.
Чому саме треба в сезон налягати на цей смачний злак – Ранок у Великому Місті розповість у матеріалі.
Корисні властивості кукурудзи
До складу кукурудзи входить одразу 26 корисних для людини хімічних елементів, майже всі групи вітамінів (В, С, D, Е, К та інші), а такаж кислоти, мікроелементи.
Усе це робить її однією з найкорисніших злакових культур. Кукурудза – унікальний продукт, оскільки вона містить… золото! Дорогоцінний елемент чинить позитивну дію на гормональні процеси та покращує імунітет.
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Цей злак – один із лідерів по вмісту вітамінів групи В. Завдяки цьому, ця смачна культура заспокоює нервову систему та допомагає подолати напруження та стрес.
Кукурудза – незамінний продукт для жіночого здоров`я, оскільки сприятливо впливає на репродуктивну систему. А ще – зменшує менструальний біль і навіть полегшує симптоми клімаксу.
Ця культура має позитивний вплив на роботу кишечника і на стане у нагоді тим, хто страждає на часті запори.
Спортсменам на замітку: вітаміни групи В і К допомагають відновлювати сили після тренувань, а крохмаль бере активну участь у формуванні м’язів.
Кому не можна кукурудзу – протипоказання
З обережністю варто вживати кукурудзу тим, хто має такі проблеми зі здоров`ям:
Виразка шлунку або дванадцятипалої кишки
Високий ризик тромбозу
Знижена маса тіла
Індивідуальна непереносимість продукту.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про
корисні властивості кабачка.
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04.09.2020 15:58
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