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ICTV / Ранок / Календар стрижок на вересень 2020: коли краще стригтися / 02.09.2020 11:18
02.09.2020 11:18
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Календар стрижок на вересень 2020: коли краще стригтися


Місячний календар стрижок на вересень 2020 допоможе розібратися, у які дні варто стригти волосся, а коли локони краще не чіпати.

Перед тим, як записатися до салону краси чи барбершопу, звіряйся з цим календарем. Це допоможе завжди мати ідеальну зачіску і хороший настрій.

Найбільш сприятливі дні для стрижки у вересні 2020

1, 6-8, 10, 14, 21, 25, 30 вересня

Детальний календар стрижок на вересень 2020

1 вересня: Вдалий день для того, щоб зробити екстравагантну стрижку, про яку давно мрієш. Успішними будуть експерименти не лише з формою, але й із кольором волосся.

6-8 вересня: Ідеальний час для походу в салон краси. Волосся стане міцнішим, буде швидше рости та менше сіктися.

10 вересня: Стрижка  в цей день підвищить твою привабливість для протилежної статі й подарує волоссю здорове сяйво.

14 вересня: Чудовий день для того, щоб змінити зачіску. Можеш сміливо робити будь-які процедури з волоссям – усе, що ти зробиш сьогодні, виглядатиме ефектно та стильно.

21 вересня: День, коли можна дозволити собі проекспериментувати із зовнішністю.

25 вересня: Стрижка допоможе не лише гарно виглядати, але й добре себе почувати. Хочеш покращити здоров’я – записуйся до перукарні на сьогодні.

30 вересня: Зміна зачіски в цей день допоможе залучити в своє життя удачу та щастя.

Несприятливі дні для стрижки у вересні 2020

2-3, 11, 17, 23, 27 вересня

Всі інші дати вересня, не позначені в календарі сприятливих та несприятливих днів, вважаються нейтральними для походу до перукарні.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як підстригти чоловіка вдома.

Фото: Pixabay

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Теги: місячний календар, стрижка
02.09.2020 11:18



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