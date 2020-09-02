Аксесуари на осінь 2020: круті ідеї для стильних образів

Модні аксесуари, які носитимуть красуні усього світу цієї осені.
У новому сезоні найактуальнішими будуть помітні, масивні і водночас жіночні прикраси. Що саме зараз у тренді – розповімо в матеріалі.
Модні аксесуари на осінь 2020
Портупея
Колись портупея вважалася виключно частиною військового спорядження.
Але в цьому сезоні ці переплетені ременці буквально захопили гардероб модниць. Їх можна носити поверх сорочок, суконь, комбінезонів та навіть верхнього одягу.
Виглядає дуже оригінально, тож непоміченою з таким аксесуаром ти точно не залишишся.
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Чокери
Чокери – короткі прикрасу на шию – це ідеальний спосіб підкреслити свою неординарну творчу натуру.
Цієї осені вони можуть бути масивними та агресивними, а можуть – тоненькими і ніжними.
Який чокер обереш саме ти?
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Персні поверх рукавичок
Як носити каблучки у 2020 році? Правильна відповідь – поверх рукавичок.Також по темі: Модне взуття на осінь 2020: актуальні моделі та тренди Ніжні та красиві нігті! Ідеї для модного осіннього манікюру Модні тренди осені 2020: що будуть носити в оксамитовий сезон
Це не лише вбереже твої ручки від прохолоди осінніх вечорів, але й зробить лук мегастильним.
Причому, чим більш громіздким і помітним буде твій перстень, тим ефектніше він виглядатиме.
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Медальйони
Знову на піку популярності – медальйони. Ці прикраси додають образу романтичності та елегантності.
Радимо купувати одразу кілька. Носити їх можна окремо, так і усі разом. Щоправда, у цьому випадку варто вибирати ланцюжки різної довжини.
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Шийні хустки
Це не лише можно, але й дуже практично. Адже такий аксесуар здатен надійно сховати тебе від осіннього холоду.
Дизайнери радять або щільно обмотувати шию хусткою, або робити з неї великі гарні банти.
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Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні сумки на осінь 2020.
Фото: Pixabay