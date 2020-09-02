Аксесуари на осінь 2020: круті ідеї для стильних образів

Модні аксесуари, які носитимуть красуні усього світу цієї осені.

У новому сезоні найактуальнішими будуть помітні, масивні і водночас жіночні прикраси. Що саме зараз у тренді – розповімо в матеріалі.

Модні аксесуари на осінь 2020

Портупея

Колись портупея вважалася виключно частиною військового спорядження.

Але в цьому сезоні ці переплетені ременці буквально захопили гардероб модниць. Їх можна носити поверх сорочок, суконь, комбінезонів та навіть верхнього одягу.

Виглядає дуже оригінально, тож непоміченою з таким аксесуаром ти точно не залишишся.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Центральный Дом Дизайнера (@cdd_concept_store) 29 Авг 2020 в 10:39 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Freedom (@freedom_handmade) 1 Сен 2020 в 1:26 PDT

Чокери

Чокери – короткі прикрасу на шию – це ідеальний спосіб підкреслити свою неординарну творчу натуру.

Цієї осені вони можуть бути масивними та агресивними, а можуть – тоненькими і ніжними.

Який чокер обереш саме ти?

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Украшения Серьги Чокеры Колье (@olesyasuge_jewelry) 17 Июл 2020 в 1:43 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Украшения Серьги Чокеры Колье (@olesyasuge_jewelry) 1 Июл 2020 в 9:44 PDT

Персні поверх рукавичок

Як носити каблучки у 2020 році? Правильна відповідь – поверх рукавичок.

Це не лише вбереже твої ручки від прохолоди осінніх вечорів, але й зробить лук мегастильним.

Причому, чим більш громіздким і помітним буде твій перстень, тим ефектніше він виглядатиме.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ободки с камнями/цветами (@scarlet.bow) 7 Сен 2015 в 10:43 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ободки с камнями/цветами (@scarlet.bow) 7 Сен 2015 в 10:46 PDT

Медальйони

Знову на піку популярності – медальйони. Ці прикраси додають образу романтичності та елегантності.

Радимо купувати одразу кілька. Носити їх можна окремо, так і усі разом. Щоправда, у цьому випадку варто вибирати ланцюжки різної довжини.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МИРАБЕЛЬ (@mirabel.bijou) 17 Май 2020 в 1:17 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Брошь Ободки (@broshka_kbr) 20 Июл 2020 в 11:00 PDT

Шийні хустки

Це не лише можно, але й дуже практично. Адже такий аксесуар здатен надійно сховати тебе від осіннього холоду.

Дизайнери радять або щільно обмотувати шию хусткою, або робити з неї великі гарні банти.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sirinbird (@sirinbird_scarves) 17 Июн 2020 в 2:19 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@rotex_fashion) 28 Авг 2020 в 3:27 PDT

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні сумки на осінь 2020.

Фото: Pixabay

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