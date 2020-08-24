День незалежності 2020: привітання і листівки

Вітання з Днем Незалежності України 2020 у прозі, віршах та листівках.
24 серпня Україна відзначає 29 річницю своєї Незалежності. Як привітати рідних колег і друзів? Ранок у Великому Місті зібрав найкращі привітання та листівки.
Вітання з Днем Незалежності України
Привітання з Днем Незалежності в прозі
Вітаю з Днем Незалежності України. Бажаю жити, як вам подобається, але без обмежень на право вибору і свободу слова. Нехай у країні панує порядок і мир, а на душі буде спокій і радість.
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Хай живе вільний народ! Процвітання, здоров’я, міцності, багатства Україні! Нехай ваші сім’ї завжди будуть згуртованими, столи – повними, свята – веселими, сусіди – чуйними, а друзі – щирими!
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З нагоди річниці Незалежності нашої держави бажаємо вам міцного здоров’я, великого родинного щастя, миру, взаєморозуміння, злагоди та добробуту. Нехай кожен день вашого життя буде сповнений радістю, теплом і новими здобутками, а ваші добрі справи примножать славу рідної України.
Привітання з Днем незалежності у віршах
Бажаю всім нам у країні вільній жити,
Свободою цією всім серцем дорожити.
Любити Україну, їй сили віддавати,
Щоб вона могла тільки процвітати!
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Це моя Україна!
Квітне в полі калина,
Зеленіє ліщина,
Степом котиться пісні моєї луна…
Це моя Україна,
Це моя Батьківщина,
Що, як тато і мама, у мене навіки одна.
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Святковий день — двадцять четверте серпня,
Так хочеться усмішок і пісень.
Віднині Україна незалежна.
Запам’ятайте, люди, світлий день!
Здійснилась давня заповітна мрія,
Бажання і надія поколінь.
Це почуття свободи серце гріє
І піднімає думи височінь.
Давайте ж станемо пліч-о-пліч всі народи,
Щоб славу України відродить.
Щоб дружно жити, в радості і згоді,
Ми України сестри і брати.
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З днем народження, країно!
Зі святом нас усіх!
Ми – нація єдина,
А наша зброя – гумор й сміх!
Ми – веселі, щирі, добрі,
Не страшні нам дощ і сніг,
Ми – сміливі і хоробрі,
Тож зі святом нас усіх!
Листівки з Днем Незалежності
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24.08.2020 15:47
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