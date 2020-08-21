Як правильно написати резюме: покрокова інструкція

Чому одні розсилають резюме в десятки компаній і не отримують відповіді, а інші посилають резюме в три компанії — й усюди отримують запрошення на співбесіду?

Можна гадати або посилатися на удачу, але є одне правило: хороша підготовка завжди дає хороші результати.

Резюме або CV (curriculum vitae) — це самореклама, яка має показати тебе із найкращого боку та “продати” роботодавцю. Тому твоя задача — зробити так, щоб усі пункти резюме “чіпляли”.

Що треба робити, аби як правильно скласти резюме? Ми підібрали для тебе покрокову інструкцію.

Спершу визначся з типом резюме

Хронологічне резюме

Описує твої місця роботи у хронологічному порядку, починаючи з останнього. Підійде тим, хто шукає роботу у знайомій для себе сфері, має значний досвід та прагне кар’єрного розвитку.

Функціональне резюме

Робить акцент на твоїх уміннях, навичках та досягненнях, а не на місцях роботи. Такий варіант підійде тим, хто має невеликий досвід, хто часто змінював роботу і не хоче привертати до цього увагу, а також тим, хто прагне змінити сферу діяльності або повернутися на ринок праці після тривалої перерви.

Комбіноване резюме

Поєднує переваги хронологічного та функціонального — містить і опис навичок, і перелік місць роботи. І вважається найбільш ефективним.

Яким повинно бути резюме: зовнішня сторона

1. Чітка структура. При написанні резюме важливо дотримуватися певної структури, щоб інформація була чіткою, упорядкованою та легко сприймалася.

Обов’язково діли текст на абзаци, підбери зрозумілий шрифт. Для виділення заголовків використовуй курсив або жирне накреслення.

2. Правильний формат. Рекомендуємо відправляти його у форматі PDF, щоб не виникало проблем із відкриттям файлу.

3. Текст. Пиши простими реченнями по 5-7 слів та уникайте незрозумілих скорочень.

4. Обсяг резюме. Не повинен бути більшим за 2 сторінки, в ідеалі вмістіть все в одну.

Як написати резюме: поради по блоках

Перед тим, як взятись до роботи над резюме, пам’ятай: ти можеш розділяти чи об’єднувати свій досвід (залежно від того, на яку вакансію подаєшся), поєднувати свої навички з компаніями, де їх отримав(ла). І ще — обов’язково роби акцент на вимірюваних показниках: на які найбільші суми уклав(ла) контракти, які найкрутіші заходи організував(ла), скільки підписників залучив(ла) на сторінки в соцмережах тощо.

ПІБ та контакти

Тут усе дуже просто. Для зв’язку не використовуй робочу електронну пошту — вкажи особисту чи створи окрему для пошуку роботи.

Обов’язково перевір, щоб твый email відповідав формату Ім’яПрізвище@домен.com.

Бо в серйозній компанії не зрозуміють, якщо резюме прийде з пошти на кшталт sweet.girl@gmail.com

Додай посилання на Facebook, LinkedIn або інші професійні мережі, проглянувши та почистивши їх перед цим — щоб не потрапити у незручне становище.

Блок “Чому саме я” або Мотиваційний лист

У західних компаніях цей блок називають Summary і розміщують одразу під контактами.

Він має відповідати на питання, чому саме ти повинен прийти на цю співбесіду? Що компанія отримає, якщо візьме тебе на роботу? Прямо в цьому абзаці пиши, чим можеш бути корисний(а) компанії.

Досвід роботи

Почни із поточного або останнього місця роботи, рухаючись до більш давніх.

Важливо: зазначай досвід роботи, релевантний вакансії, на яку подаєшся.

Якщо такого немає, тоді функціональне резюме — твій варіант. Зроби акцент на навичках, а не на місцях роботи.

Коротко вкажи назву і сферу діяльності компанії.

Потім — твою посаду та основні задачі. Перерахуй основні досягнення (вимірювані) на цій роботі та не забудь підкріпити їх доказами.

Освіта

Зазнач освіту, яка має відношення до роботи та кар’єрних цілей. Включи не лише базову, а й додаткову освіту — профільні курси, тренінги тощо.

Якщо твоя основна освіта не має відношення до вакансії, на яку претендуєш, у двох реченнях максимум поясни причини зміни професії.

Додаткова інформація і навички

До цього блоку варто підійти дуже відповідально. Не треба копіювати “комунікабельний та стресостійкий” з чужих резюме.

Краще вкажи твої основні якості та вміння, необхідні саме для посади, на яку ти претендуєш. Сюди ж — з якими програмами працюєш та якими мовами володієш.

Не зайвим буде згадати й твої інтереси, якщо, звісно, вони мають пряме або опосередковане відношення до бажаної посади.

Сподіваємось, ми тобі допомогли. І навздогін ще одна порада: пиши резюме під потреби конкретної компанії. Тобто, три різні компанії твоєї мрії — це три різні резюме.

Нагадаємо, ми писали про те, як навчитись керувати власним часом.

Фото: Unsplash

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