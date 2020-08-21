Алергія на амброзію: як із нею боротися

Українці часто страждають від алергії на амброзію, а зараз – якраз активний період цвітіння цієї рослини. Ранок у Великому Місті вирішив допомогти тобі розібратися з цією проблемою і підказати, що робити, якщо у тебе алергія на амброзію.

Амброзія – це рослина, яка досягає висоти 2 метри, належить до карантинних бур’янів і є однією з найнебезпечніших рослин для здоров’я людини.

Алергія на амброзію: що робити?

Ці рослини дуже часто можна зустріти в парку. Тому якщо ти побачиш амброзію, краще не підходь близько.

Якщо пилок амброзії потрапить тобі в ніс, то швидко промий його водою.

Після прогулянки пилок часто осідає на волоссі. Тому з приходом додому обов’язково помий руки, обличчя, ніс, а ще краще – сходи в душ і помий голову.

Якщо провітрюєш кімнату, то після цього зроби вологе прибирання.

Пилок амброзії розноситься на відстань до 10 кілометрів, тому треба бути вкрай обачним. Краще не відкривати зайвий раз вікна, а охолоджуй кімнату за допомогою кондиціонера.

Коли на вулиці йде дощ, то пилок осідає на землю. Тому це найбільш вдалий час для алергіка, коли можна спокійно гуляти.

При алергії на амброзію протипоказано їсти: мед, солодке, диню, кавуни, персики, копчене та солоне, а ще пити алкоголь.

Важливо: у випадку алергії на амброзію не займайся самолікуванням та звернутися до лікаря. Він проведе необхідні дослідження та випише протиалергічні ліки, які потрібні саме в своєму випадку.

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І пам’ятай, що народні методи – це не завжди корисно для твого здоров’я.

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