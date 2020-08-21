5 помилок при виборі джинсів: що треба знати

Серед усіх красунь точно є ті, які допускають ці 5 помилок при виборі джинсів. Ранок у Великому Місті хоче, аби ти завжди виглядала стильно та знала, як обрати одяг. Тому матеріал про це – читай нижче.
Помилки при виборі джинсів
Помилка №1
Забула перевірити склад тканини. Упс 🙂
Перед покупкою джинсів, обов’язково перевіряй склад. Наявність у складі Elastanе (Spandex або Lycra) означає те, що вони тягнуться.
Тож, якщо обираєш приталені джинси, бери на розмір менші. За кілька виходів вони точно розносяться.
А ще зверни увагу на колір етикетки всередині джинсів. Вона повинна бути білою. Якщо ж колір потемнілий, імовірніше, що вони линятимуть.
Помилка №2
Придбала джинси, бо вони модні, але мені вони не пасують
Якщо в тренді якась певна форма джинсів, то це не означає, що вони обов’язково пасуватимуть і тобі.
Вибирай джинси, відштовхуючись від особливостей своєї фігури.
Помилка №3
Купила короткі джинси
Обов’язково зверни увагу на довжину джинсів.
Коли приміряєш, дивись не лише на те, як вони на тобі виглядають, спробуй у них трішки пройтись та поприсідати.
Якщо ти встаєш, і вони підтягуються вгору, то врахуй те, що опускати їх тобі доведеться постійно.
Помилка №4
Обрала джинси з низькою посадкою, а вона не підкреслює фігуру
Зараз у моді й досі лишається висока посадка. Такі джинси ідеально підійдуть для тих, хто хоче приховати недоліки фігури, а ще підкреслити лінію талії.
Помилка №5
Колір
Обираєш джинси? Зверни увагу на колір. Якщо хочеш виглядати стрункішою, купуй джинси темного відтінку.
Якщо тобі приховувати нічого, сміливо бери світлі.
Ще є джинси, які мають градієнт, тобто в деяких ділянках вони виділені світлішим кольором.
Це означає, що вся увага припадає на ті частини тіла, які тобі, можливо, хотілось би приховати.