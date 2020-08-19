Привітання з Яблучним спасом у віршах та прозі, листівки та смс-привітання.
Яблучний спас 2020, або Преображення Господнє, віряни православної та греко-католицької церков відзначають 19 серпня. У цей день прийнято освячувати в храмі яблука, інші овочі та фрукти, а також сіль і колоски жита та пшениці.
Яблучний спас – привітання у віршах
У цей яблуневий серпень
Комори повні врожаю
Сонцем радісним зігріті,
Червоні яблука великі.
На долоньці у дитини
Сонечко лежить яскраве,
Біля яблуньок драбини –
В кошик яблучко духмяне!
Тож вітаю Вас зі Спасом,
Щастя зичу та добра,
Щоб серпневим поцілунком,
Теплою була зима!
* * *
Світле, прекрасне свято сьогодні –
Яблучний Спас, Преображення Господнє.
З Яблучним Спасом я вас вітаю.
Солодкого, медового життя вам бажаю.
Бажаємо затишку вашому дому,
Хай щастя з любов’ю завжди живуть у ньому!
* * *
Яблучний Спас – дев’ятнадцяте серпня,
Яблука й мед на столі,
Хай вам всі сповняться нині бажання,
Будуть щасливими ночі і дні!
Яблучний спас – привітання в прозі
Вітаю з Яблучним Спасом. Нехай життя твоє буде чудовим, ароматним, барвистим, немов пишний яблуневий сад. Бажаю кожен день зустрічати з радістю, кожну мить перетворювати в щасливу мить, кожну мету досягати легко і швидко – одним словом – потрапляти “в яблучко”. Здоров’я, сил, благополуччя і самої міцної віри.
Вітаю з Яблучним Спасом і всім серцем бажаю медового смаку щастя у житті, соковитих і смачних яблук у кошику, звільнення душі від усього сумного і недоброго. Нехай цей день наповнить тебе силами і здоров’ям, нехай Господь пошле тобі всіх благ і чистих надій.
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Вітаю з Яблучним Спасом. Бажаю тобі бути як стигле яблуко – зовні красиве, рум’яне, апетитне, а всередині – соковите і солодке. Нехай твоє серце пізнає щиру доброту, а життя грає яскравими фарбами любові та щастя. Здоров’я, миру, Божої допомоги в справах і світлої радості.
Яблучний спас – смс привітання
Зі славетним святом хочу привітати вас –
Настав Преображення день, Яблучний наш Спас!
Яблучка смакують і діти, і старі,
Будьте ви здорові і вічно молоді!
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Другий Спас – серпневе свято,
Час збирати врожаї,
Янтарем згасає літо…
Теплих зим бажаю всім!
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Вітаю зі святом Яблучного Спаса і бажаю, щоб для вас цей день запам’ятався солодкими фруктами, смачними пирогами та яскравими емоціями!