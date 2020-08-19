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ICTV / Ранок / Привітання з Яблучним спасом у віршах та прозі, листівки та смс-привітання. / 19.08.2020 11:20
19.08.2020 11:20
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Привітання з Яблучним спасом у віршах та прозі, листівки та смс-привітання.


Яблучний спас 2020, або Преображення Господнє, віряни православної та греко-католицької церков відзначають 19 серпня. У цей день прийнято освячувати в храмі яблука, інші овочі та фрукти, а також сіль і колоски жита та пшениці.

Яблучний спас – привітання у віршах

У цей яблуневий серпень

Комори повні врожаю

Сонцем радісним зігріті,

Червоні яблука великі.

На долоньці у дитини

Сонечко лежить яскраве,

Біля яблуньок драбини

В кошик яблучко духмяне!

Тож вітаю Вас зі Спасом,

Щастя зичу та добра,

Щоб серпневим поцілунком,

Теплою була зима!

* * *

Світле, прекрасне свято сьогодні

Яблучний Спас, Преображення Господнє.

З Яблучним Спасом я вас вітаю.

Солодкого, медового життя вам бажаю.

Бажаємо затишку вашому дому,

Хай щастя з любов’ю завжди живуть у ньому!

* * *

Яблучний Спас – дев’ятнадцяте серпня,

Яблука й мед на столі,

Хай вам всі сповняться нині бажання,

Будуть щасливими ночі і дні!

яблука

Яблучний спас – привітання в прозі

Вітаю з Яблучним Спасом. Нехай життя твоє буде чудовим, ароматним, барвистим, немов пишний яблуневий сад. Бажаю кожен день зустрічати з радістю, кожну мить перетворювати в щасливу мить, кожну мету досягати легко і швидко – одним словом – потрапляти “в яблучко”. Здоров’я, сил, благополуччя і самої міцної віри.

* * *

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Вітаю з Яблучним Спасом і всім серцем бажаю медового смаку щастя у житті, соковитих і смачних яблук у кошику, звільнення душі від усього сумного і недоброго. Нехай цей день наповнить тебе силами і здоров’ям, нехай Господь пошле тобі всіх благ і чистих надій.

* * *

Вітаю з Яблучним Спасом. Бажаю тобі бути як стигле яблуко – зовні красиве, рум’яне, апетитне, а всередині – соковите і солодке. Нехай твоє серце пізнає щиру доброту, а життя грає яскравими фарбами любові та щастя. Здоров’я, миру, Божої допомоги в справах і світлої радості.

Яблучний спас – смс привітання

Зі славетним святом хочу привітати вас –
Настав Преображення день, Яблучний наш Спас!
Яблучка смакують і діти, і старі,
Будьте ви здорові і вічно молоді!

* * *

Другий Спас – серпневе свято,
Час збирати врожаї,
Янтарем згасає літо…
Теплих зим бажаю всім!
* * *

Вітаю зі святом Яблучного Спаса і бажаю, щоб для вас цей день запам’ятався солодкими фруктами, смачними пирогами та яскравими емоціями!

Яблучний спас – картинки та листівки

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Нагадаємо, раніше ми розповідали, як обрати мед.

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Теги: свята
19.08.2020 11:20



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