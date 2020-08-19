5 напоїв для вічної молодості

Еліксир молодості справді існує! Ранок у Великому Місті склав список корисних напоїв, що дозволяють зберегти молодість, красу, здоров’я, бадьорість і ясний розум до ста років.
Напої проти старіння
Зелений чай
Недарма він здавна ввважається цілющим напоєм у Китаї. Дійсно, саме зелений чай перешкоджає росту ракових клітин і помітно знижує ризик онкозахворювань.
Особливо це стосується раку легенів, простати, молочної залози і шкіри.
Також диво-чай уповільнює старіння шкіри і підтримує у доброму здоров’ї наш мозок.
Японські вчені спостерігали за літніми громадянами своєї країни і виявили, що у добровольців, які пили більше двох чашок зеленого чаю в день, вікові розлади пам’яті відзначалися в 1,5 рази рідше ніж у тих, хто пив менше чаю.
Каркаде
В арабських країнах його називають напоєм фараонів і ліками від усіх хвороб.
Червоний колір каркаде надають антоціани, а саме ці речовини забезпечують основний антивіковий ефект – зниження запальних процесів в організмі.
Також каркаде має сечогінну та спазмолітичну властивості. Однак май на увазі: напій підвищує кислотність шлункового соку. Тому його не слід пити натщесерце і якщо ти страждаєш на гастрит або виразкову хворобу.
Томатний сік
Томатний сік цілющий через те, що має у своєму складі лікопін. Це каротиноид, який відомий своїми протираковими властивостями. А ще позитивно впливає на стан шкіри: робить її пружною та оберігає від утворення зморшок.
Цікавий факт: вчені прийшли до висновку, що концентрація і засвоєння лікопіну збільшуються при обробці томатів.
Отож, томатний сік для збереження молодості – саме те, що треба.
Відвар шипшини
Тільки уявіть, у середні віки плоди цієї рослини міняли на соболині хутра, оксамит та атлас. До того ж, шипшиною лікували солдатів, поранених у війні з турками.
Сучасні лікарі цінують її за джерело вітаміну С, який необхідний для нормального функціонування сполучної і кісткової тканини (саме вони найбільше страждають з віком).