Чим корисна для організму лляна олія

Лляна олія нині досить популярна, адже в моду увійшло здорове харчування. Цікаво дізнатися про її корисні властивості? Тоді обов’язково прочитай матеріал від Ранку у Великому Місті.
Корисні властивості лляної олії
Лляна олія – це натуральний продукт, який не тільки відносно недорогий, але й надзвичайно корисний.
Вона багата різними мікро- та макроелементами, клітковиною, а ще й комплексом поліненасичених жирних кислот Омега-3 і Омега-6. Тобто цілком може замінити славнозвісний риб’ячий жир.
І ось яку користь приносить лляна олія, якщо регулярно її вживати:
Підвищує імунітет;
З’являється стресостійкість;
Допомагає при головних болях;
Бореться з раковими клітинами;
Запобігає утворенню варикозу;
Містить калій, кальцій, магній та фосфор;
Багата вітамінами F, А, Е, С, В, К;
Знижує рівень холестерину у крові;
Допомагає відновитися після інсультів та тривалих хвороб;
Слугує профілактикою простати;
Підживлює мозок;
Нормалізує травну систему, а ще гормональний фон у жінок;
Знижує рівень глюкози;
Покращує зір;
Бореться із зайвою вагою;
Зміцнює волосся та нігті.
Фото: Unsplash
Як бачиш, користі від лляної олії багато. Окрім того, її використовують і в косметологічних цілях. Вона прискорює загоєння ран, мікротріщин, знімає запалення на шкірі, а ще її наносять на волосся, як маску.
Її можна пити як у чистому вигляді, так і додавати до різних страв. Якщо вибереш перший варіант, тоді вживай натщесерце 2-3 ч ложки олії за 15-20 хв до сніданку і запивай склянкою теплої води.
Продовжуй курс до трьох місяців і тоді зможеш побачити результат.
Важливо!
Не рекомендовано на день вживати більше 2-х столових ложок. А ще олія з льону під забороною для вагітних, дітям до 3-х років, жінкам на грудному вигодовуванні, тим, хто готується до операцій і має проблеми зі згортанням крові.
Тепер ти знаєш все про корисні властивості лляної олії. Користуйся порадами і бережи себе.