Магнітні бурі у серпні 2020 – календар небезпечних дат

У серпні 2020 року на українців чекає напружена геомагнітна ситуація. Магнітні бурі регулярно турбуватимуть нас протягом усього місяця.
Коли саме вони відбудуться, якої потужності будуть коливання та як саме можуть вплинути на організм – ми розкажемо в матеріалі.
Календар магнітних бур на серпень 2020
Третій місяць літа готує для нас чимало магнітних бур різної інтенсивності. Тож у серпні варто бути особливо уважними до свого фізичного і психологічного здоров`я.
2-3 серпня – слабка магнітна буря.
10 серпня – середня магнітна буря.
13-14 серпня – слабка магнітна буря.
21-22 серпня – сильна магнітна буря
29 серпня – середня магнітна буря
Як магнітні бурі шкодять здоров’ю
Геомагнітні коливання магнітного поля можуть негативно позначатися на нашому організмі. Сильніше за інших це відчувають метеозалежні люди.
Під час магнітних бур у них можуть мати неприємні симптоми, такі як:
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- Головний біль, запаморочення.
- Високий артеріальний тиск.
- Сонливість або, навпаки, безсоння
- Підвищена нервозність, зміни настрою.
- Зменшення працездатності, відчуття втоми
- Біль у м`язах та суглобах
Як пережити магнітну бурю
- Дай організму трішки перепочити, не перевантажуй себе важкою фізичною або розумовою роботою.
- Якщо є можливість, відклади справи, що потребують значного емоційного напруження та можуть призвести до стресу.
- Випивай мінімум 1,5-2 літри чистої негазованої води на день.
- Під час магнітних бур заміни занадтосолодку, солону та жирну їжу на фруктові соки та овочеві салати.
- Не пий алкоголю та солодких газованих напоїв.
- Тримай вікно відкритим, якщо дозволяє час – вийди на прогулянку до парку чи скверу.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про продукти, корисні для серця.
Фото: Pixabay
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13.08.2020 18:11
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