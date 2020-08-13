Статистика коронавірусу за 13 серпня в Україні та світі — інтерактивна карта
Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 13 серпня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.
Коронавірус – інтерактивна карта
Коронавірус в Україні – статистика МОЗ
Станом на 13 серпня в Україні зафіксовано 86 140 лабораторно підтверджений випадок коронавірусу. За добу було зафіксовано 1 592 нових випадків.
В Україні летальних випадків через Covid-19 — 1 992, одужало 46 216 тисячі осіб.
Загалом проведено 1 233 925 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 530пацієнтів.
Статистика по областях станом на ранок 12 серпня така:
Вінницька область — 3086 (+43)
Волинська область — 4471 (+48)
Дніпропетровська область — 1630 (+28)
Донецька область — 1027 (+16)
Житомирська область — 2266 (+51)
Закарпатська область — 6009 (+63)
Запорізька область — 1010 (+39)
Івано-Франківська область — 6177 (+138)
Кіровоградська область — 733 (+5)
м. Київ — 10002 (+133)
Київська область — 4377 (+70)
Львівська область — 11474 (+166)
Луганська область — 170 (+10)
Миколаївська область — 755 (+11)
Одеська область — 4572 (+114)
Полтавська область — 516 (+2)
Рівненська область — 7206 (+92)
Сумська область — 754 (+38)
Тернопільська область — 3489 (+76)
Харківська область — 5378 (+209)
Херсонська область — 286 (+10)
Хмельницька область — 1468 (+55)
Чернівецька область — 7110 (+130)
Черкаська область — 1067 (+18)
Чернігівська область — 1107 (+27)
Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.
Станом на ранок 13 серпня 2020 року до Центру надійшло 2004 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 142 508 повідомлення про підозру на COVID-19.
Коронавірус у світі – статистика
Станом на 13 серпня 2020 року у світі зафіксовано 20 624 830 випадки захворювання на коронавірус (понад 5 мільйони 197 тис. з них у США, понад 3 млн 164 тис. – у Бразилії, понад 2 млн. 396 тис. в Індії).