Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV / Ранок / Статистика коронавірусу за 13 серпня в Україні та світі — інтерактивна карта / 13.08.2020 11:26
13.08.2020 11:26
Поділитися

Статистика коронавірусу за 13 серпня в Україні та світі — інтерактивна карта


Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 13 серпня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.

Коронавірус – інтерактивна карта 

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на 13 серпня в Україні зафіксовано 86 140 лабораторно підтверджений випадок коронавірусу. За добу було зафіксовано 1 592 нових випадків.

В Україні летальних випадків через Covid-19 — 1 992, одужало 46 216 тисячі осіб.

Загалом проведено 1 233 925 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 530 пацієнтів.

Статистика по областях станом на ранок 12 серпня така:

  • Вінницька область — 3086 (+43)
  • Волинська область — 4471 (+48)
  • Дніпропетровська область — 1630 (+28)
  • Донецька область — 1027 (+16)
  • Житомирська область — 2266 (+51)
  • Закарпатська область — 6009 (+63)
  • Запорізька область — 1010 (+39)
  • Івано-Франківська область — 6177 (+138)
  • Кіровоградська область — 733 (+5)
  • м. Київ — 10002 (+133)
  • Київська область — 4377 (+70)
  • Львівська область — 11474 (+166)
  • Луганська область — 170 (+10)
  • Миколаївська область — 755 (+11)
  • Одеська область — 4572 (+114)
  • Полтавська область — 516 (+2)
  • Рівненська область — 7206 (+92)
  • Сумська область — 754 (+38)
  • Тернопільська область — 3489 (+76)
  • Харківська область — 5378 (+209)
  • Херсонська область — 286 (+10)
  • Хмельницька область — 1468 (+55)
  • Чернівецька область — 7110 (+130)
  • Черкаська область — 1067 (+18)
  • Чернігівська область — 1107 (+27)

Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.

Станом на ранок 13 серпня 2020 року до Центру надійшло 2004 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 142 508 повідомлення про підозру на COVID-19.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 13 серпня 2020 року у світі зафіксовано 20 624 830 випадки захворювання на коронавірус (понад 5 мільйони 197 тис. з них у США, понад 3 млн 164 тис. – у Бразилії, понад 2 млн. 396 тис. в Індії).

Також по темі: Коронавірус не зникне ніколи?! Нові припущення учених Коли з’явиться вакцина від коронавірусу Учені назвали нові симптоми коронавірусу

Майже 13 млн. осіб уже одужали. Втім, 749 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Unsplash

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: COVID-2019, коронавірус, Україна
13.08.2020 11:26



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати