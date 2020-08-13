Статистика коронавірусу за 13 серпня в Україні та світі — інтерактивна карта

Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 13 серпня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.

Коронавірус – інтерактивна карта

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на 13 серпня в Україні зафіксовано 86 140 лабораторно підтверджений випадок коронавірусу. За добу було зафіксовано 1 592 нових випадків.

В Україні летальних випадків через Covid-19 — 1 992, одужало 46 216 тисячі осіб.

Загалом проведено 1 233 925 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 530 пацієнтів.

Статистика по областях станом на ранок 12 серпня така:

Вінницька область — 3086 (+43)

Волинська область — 4471 (+48)

Дніпропетровська область — 1630 (+28)

Донецька область — 1027 (+16)

Житомирська область — 2266 (+51)

Закарпатська область — 6009 (+63)

Запорізька область — 1010 (+39)

Івано-Франківська область — 6177 (+138)

Кіровоградська область — 733 (+5)

м. Київ — 10002 (+133)

Київська область — 4377 (+70)

Львівська область — 11474 (+166)

Луганська область — 170 (+10)

Миколаївська область — 755 (+11)

Одеська область — 4572 (+114)

Полтавська область — 516 (+2)

Рівненська область — 7206 (+92)

Сумська область — 754 (+38)

Тернопільська область — 3489 (+76)

Харківська область — 5378 (+209)

Херсонська область — 286 (+10)

Хмельницька область — 1468 (+55)

Чернівецька область — 7110 (+130)

Черкаська область — 1067 (+18)

Чернігівська область — 1107 (+27) Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.

Станом на ранок 13 серпня 2020 року до Центру надійшло 2004 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 142 508 повідомлення про підозру на COVID-19.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 13 серпня 2020 року у світі зафіксовано 20 624 830 випадки захворювання на коронавірус (понад 5 мільйони 197 тис. з них у США, понад 3 млн 164 тис. – у Бразилії, понад 2 млн. 396 тис. в Індії).

Майже 13 млн. осіб уже одужали. Втім, 749 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Unsplash

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